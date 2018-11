Élections de mi-mandat: «C'est un début», estime Obama

« Notre travail continue », a déclaré Barack Obama dans un communiqué. « Le changement dont nous avons besoin ne viendra pas d'une unique élection, mais c'est un début. La nuit dernière, les électeurs à travers le pays l'ont enclenché ».

L'ancien président démocrate, en retrait de la vie politique depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, s'était néanmoins largement impliqué dans la campagne.

Si les démocrates n'ont pas réussi à reprendre le contrôle du Sénat mardi, Barack Obama s'est dit sûr que « l'attention » serait portée sur la majorité retrouvée à la Chambre des représentants, ainsi que sur les postes de gouverneurs gagnés par son parti.

Il s'est félicité de l'élection d'un « nombre record de femmes et de jeunes vétérans d'Irak et d'Afghanistan », de « jeunes leaders exceptionnels » et d'« une vague de candidats issus de minorités ».

Barack Obama a également salué la participation « record » au scrutin, ainsi que plusieurs décisions tranchées par les électeurs au niveau des États, citant par exemple « le renforcement du droit de vote ». Un million et demi d'anciens prisonniers américains ayant purgé leur peine ont récupéré leur droit de vote en Floride suite à l'approbation des électeurs.

« Je suis confiant qu'en allant de l'avant, nous allons entamer un retour vers les valeurs que nous espérons voir dans la sphère publique - honnêteté, décence, compromis, et défense les uns des autres en tant qu'Américains, non divisés par nos différences mais unis par des croyances communes », a prédit l'ancien président.