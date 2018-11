Géorgie: une contestation possible des résultats ?

Le républicain Brian Kemp et la démocrate Stacey Abrams s'affrontent dans cette course, qui pourrait mener à l'élection de la première femme noire à la tête de cet État.

Ajoutant au branle-bas de combat de la journée du scrutin, de nombreux reportages ont fait état de problèmes techniques et de longues files d'attente dans les bureaux de vote. Certains électeurs ont dit qu'ils avaient dû attendre jusqu'à trois heures avant de pouvoir voter.

Les heures de vote ont été prolongées dans une poignée de quartiers de la grande région d'Atlanta. Un juge d'État a ordonné à trois circonscriptions situées en banlieue du comté de Gwinnett - un comté où le vote s'annonçait serré - de prolonger leurs heures de scrutin. Une ordonnance de la Cour supérieure du comté de Fulton indiquait que trois bureaux de vote devraient rester ouverts plus tard.

Le chef des élections n'a pas échappé aux difficultés : lorsque M. Kemp est allé voter, il a éprouvé des problèmes avec sa carte d'électeur, mais il a pu rapidement reprendre le dessus. Il a marché devant les journalistes et a dit : « Prise deux ».

Dans le comté de Cobb, à l'extérieur d'Atlanta, Nicole Whatley avait prévu de voter pour Mme Abrams, en partie à cause de « toute cette discorde sociale qui se déroule », a-t-elle déclaré, alors qu'elle faisait la queue pour voter devant une bibliothèque, mardi matin.

Mme Whatley, âgée de 33 ans, a affirmé qu'elle n'avait pas apprécié comment M. Kemp avait adopté la rhétorique de Donald Trump sur l'immigration.

« M. Kemp a essayé de jouer de cette carte pour atteindre sa position », a-t-elle soutenu, ajoutant que Mme Abrams, au contraire, mettait l'accent sur l'unité.

« Sa campagne a parlé de partisanerie et de rassemblement des gens. »

Stacey Abrams, âgée de 44 ans, une avocate d'Atlanta, ancienne élue et romancière serait la première femme noire de l'histoire des États-Unis à être élue gouverneur dans un État et la première femme ou gouverneur non blanc dans l'histoire de la Géorgie. Elle est déjà entrée dans l'histoire en tant que première femme noire à être la candidate d'un grand parti.

Brian Kemp, un homme d'affaires âgé de 54 ans et ancien secrétaire d'État, se bat pour maintenir le contrôle des républicains sur un État dont les courses s'annoncent de plus en plus serrées, en raison de sa croissance et de sa diversité. Les républicains dominent la Géorgie depuis 2002.