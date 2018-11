Élections de mi-mandat: les Américains aux urnes mardi

Les électeurs devront choisir mardi entre l'intransigeance du président Donald Trump et un Parti démocrate qui met tout en oeuvre pour mettre fin au monopole républicain à Washington et dans les États du pays.

Il semblerait qu'une « vague bleue » souvent évoquée puisse aider les démocrates à prendre le contrôle d'au moins une chambre du Congrès. Mais deux ans après un scrutin qui a fait mentir les sondages et les pronostiqueurs, rien n'est certain à la veille des premières élections nationales de la présidence Trump.

« Je ne pense pas qu'il y ait un démocrate dans ce pays qui ne se souvient pas de 2016 avec nervosité », a déclaré Stephanie Schriock, le présidente de EMILY's List, qui a dépensé plus que jamais auparavant - près de 60 millions US au total - pour soutenir les femmes démocrates en cette saison électorale.

« Tout compte et tout est en jeu », a déclaré Mme Schriock.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu, en plus de 35 sièges au Sénat et d'une quarantaine de postes de gouverneur, sans mentionner l'équilibre des pouvoirs dans pratiquement toutes les législatures des États.

Bien qu'il ne soit pas sur le bulletin de vote, M. Trump lui-même a reconnu que ce scrutin de mi-mandat représente avant tout un référendum sur sa présidence.

Si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre, comme l'estiment probable les stratèges des deux partis, ils pourraient faire dérailler le programme législatif de M. Trump pour les deux prochaines années. Peut-être plus important encore, ils obtiendraient également le pouvoir d'assignation à comparaître pour enquêter sur les nombreuses erreurs personnelles et professionnelles du président.

Les élections de mardi mettront également à l'épreuve la force du réalignement politique de l'ère Trump, qui est défini par l'évolution des divisions entre les électeurs selon la race, le sexe et surtout l'éducation.

La coalition républicaine de M. Trump est de plus en plus âgée, plus blanche, plus masculine et moins susceptible d'avoir un diplôme universitaire. Les démocrates comptent davantage sur les femmes, les gens de couleur, les jeunes et les diplômés universitaires.

Le réalignement politique, s'il existe, pourrait remodeler la politique américaine pendant une génération.

Il y a cinq ans à peine, le Comité national républicain (RNC) prévenait que la survie même du Parti républicain (GOP) dépendait de sa capacité à attirer davantage de minorités et de femmes. Ces électeurs ont de plus en plus fui le Parti républicain de M. Trump, rebutés par son style de leadership chaotique et sa rhétorique xénophobe. Les cols bleus, cependant, ont embrassé ce président non conventionnel.

Ari Fleischer, l'un des auteurs du rapport de RNC, a reconnu que les dirigeants républicains n'avaient jamais envisagé d'élargir leurs rangs avec des hommes blancs issus de la classe ouvrière.

« Ce que cela signifie d'être républicain est en train d'être réécrit en ce moment même, a déclaré M. Fleischer. Donald Trump a le stylo et sa calligraphie n'est pas toujours très bonne. »

Un sondage national publié dimanche par NBC News et The Wall Street Journal détaille l'ampleur des changements démographiques.

Les démocrates arrivent en tête avec les électeurs afro-américains (84 % à 8 %), les Latinos (57 % à 29 %), les électeurs âgés de 18 à 34 ans (57 % à 34 %), les femmes (55 ans). 37 %) et les indépendants (35 % à 23 %).

Parmi les femmes blanches ayant fait des études universitaires, les démocrates jouissent d'un avantage de 28 points : 61 % à 33 %.

De l'autre côté, les républicains étaient le choix des électeurs âgés de 50 à 64 ans (52 % à 43 %), des hommes (50 % à 43 %) et des Blancs (50 % à 44 %). Et parmi les hommes blancs sans diplôme universitaire, les républicains étaient en tête avec 65 %, contre 30 % pour les démocrates.

Les démocrates espèrent faire élire un nombre record de femmes au Congrès. Ils sont également sur le point de passer à l'histoire avec le nombre de candidats LGBTQ et musulmans dont le nom apparaît sur les bulletins.

L'ancien président Barack Obama s'est emparé des différences entre les partis lors d'une dernière sortie pour motiver les électeurs du pays.

« Une élection ne permettra pas d'éliminer le racisme, le sexisme ou l'homophobie, a déclaré M. Obama en Floride. Cela ne se produira pas lors d'une élection. Mais ce sera un début. »

M. Trump a présenté une plaidoirie finale très différente en rappelant que des milliers de migrants latino-américains marchent actuellement vers la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Même si la caravane se trouve encore à plusieurs semaines de marche, M. Trump a envoyé plus de 5000 soldats dans la région. Il a également prévenu que les soldats utiliseront une force meurtrière si les migrants leur jettent des pierres, avant de se raviser.

Néanmoins, sa rhétorique xénophobe est sans précédent pour un président américain de l'ère moderne : « Un fil de fer barbelé correctement utilisé peut être un spectacle magnifique », a déclaré M. Trump aux électeurs du Montana.

Cette ambiance survoltée devrait engendrer une participation record à certains endroits, mais à la veille des élections, on ne sait vraiment pas quel camp se présentera en plus grand nombre.

L'issue est rendue encore plus incertaine par les paysages radicalement différents de la Chambre et du Sénat.

Les démocrates sont les plus optimistes face à la Chambre, un champ de bataille tentaculaire qui s'étend de l'Alaska à la Floride. La plupart des grandes courses se déroulent toutefois dans les banlieues américaines, où les électeurs plus instruits et plus aisés des deux partis en ont assez de la présidence turbulente de M. Trump, en dépit de la vigueur de l'économie nationale.

Les démocrates doivent obtenir deux douzaines de sièges pour revendiquer la majorité à la Chambre.

L'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui a personnellement investi 110 millions US pour aider les démocrates cette année, en grande partie à la Chambre, a ciblé le niveau d'éducation des électeurs pour choisir les courses où intervenir, selon son conseiller principal Howard Wolfson.

« Cette fois-ci, il semble y avoir une réaction négative disproportionnée parmi les électeurs très instruits à l'égard de M. Trump », a-t-il expliqué.

En conséquence, l'équipe de M. Bloomberg a injecté de l'argent dans des banlieues encore négligées d'États comme la Géorgie, l'État de Washington et l'Oklahoma, car les données révélaient que les électeurs étaient plus instruits.

Les sénateurs démocrates sont confrontés à un défi beaucoup plus difficile au Sénat, où ils sont constamment attaqués dans des États ruraux où M. Trump reste populaire. Des membres sortants du Sénat démocrate doivent par exemple être réélus dans le Dakota du Nord, la Virginie-Occidentale et le Montana - des États remportés par M. Trump par environ 30 points de pourcentage il y a deux ans.

Les démocrates doivent remporter deux sièges pour revendiquer la majorité au Sénat, bien que la plupart des observateurs des deux partis s'attendent à ce que les républicains ajoutent à leur majorité. Des démocrates influents réclament déjà la destitution de M. Trump, mais les leaders du parti ne sont pas encore prêts à se lancer.

Le militant libéral Tom Steyer a dépensé environ 120 millions US en cette mi-saison. Une grande partie de cela a servi à mousser la participation des jeunes électeurs, bien qu'il ait produit une campagne publicitaire nationale appelant à la destitution de M. Trump.

M. Steyer assure que la plupart des démocrates sont d'accord.

« Nous ne sommes pas un élément marginal du parti démocrate. Nous sommes le parti démocrate », a-t-il déclaré.

Selon le Center for Responsive Politics, les deux partis devraient avoir dépensé plus de 5 milliards US d'ici le jour du scrutin. Ce tsunami de fonds électoraux, un record pour un vote de mi-mandat, a été alimenté de manière écrasante par la gauche.

Mis à part l'argent, M. Steyer affirme que des électeurs inquiets du monde entier ont investi leurs coeurs et leurs âmes dans la lutte contre le parti de M. Trump.