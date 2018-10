Une conductrice retrouvée vivante 6 jours après une sortie de route

Une automobiliste de 53 ans a été retrouvée vivante six jours après avoir percuté un arbre lors d'une sortie de route dans l'Arizona, a annoncé mercredi la police de cet État.

La conductrice roulait sur la route nationale 60, près de la ville de Wickenburg, à 80 kilomètres au nord de Phoenix, quand elle a perdu le contrôle de sa voiture le 12 octobre. Le véhicule a percuté la glissière de sécurité et a terminé sa course contre un arbre, 15 mètres en contrebas.

« Il n'y avait visiblement pas de témoin, et il a fallu six jours pour que la femme soit découverte par les autorités », a précisé la police dans un communiqué.

Le 18 octobre, une patrouille de maintenance de la police a noté les dégâts sur la glissière et a découvert la voiture, vide. Un policier a alors suivi des traces avant de trouver 500 mètres plus loin la victime, sérieusement blessée et souffrant de déshydratation sévère.

La conductrice a expliqué à l'agent que, après son accident, elle était restée plusieurs jours dans sa voiture avant de décider d'en sortir. Elle avait tenté de marcher vers les voies de chemin de fer à proximité en espérant y trouver de l'aide, mais s'était écroulée en raison de son état de faiblesse.

Elle a été héliportée dans un hôpital de la région, où elle a été soignée.