Engins explosifs: le suspect devant la justice lundi

Un tribunal fédéral entendra la cause de l'homme de 56 ans, Cesar Sayoc, lundi après-midi.

Sayoc fait l'objet de cinq chefs d'accusation fédéraux. Il a été arrêté vendredi en Floride après que les enquêteurs eurent découvert une empreinte digitale et du matériel génétique.

Les accusations ont toutefois été déposées dans l'État de New York, ce qui signifie que l'audience de lundi en Floride risque d'être courte et technique. On saura notamment à ce moment si Sayoc demande une libération sous caution et s'il accepte d'être extradé vers New York.

Sayoc est passible de plus de 50 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui.

Un colis suspect adressé à CNN a par ailleurs été intercepté dans un centre postal d'Atlanta, a fait savoir lundi le patron de la chaîne, Jeff Zucker. Ce colis serait similaire à ceux qui ont circulé la semaine dernière. La police fédérale américaine, le FBI, a dit que son escouade antibombe a été appelée sur place, sans confirmer que le colis était destiné à CNN.