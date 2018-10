Trump blâme les médias pour la «grande colère» ressentie aux É.-U.

« Il y a une grande colère dans notre pays causée en partie par le traitement erroné, et souvent fourbe, des informations par les médias », a tweeté le milliardaire républicain, s'en prenant encore une fois à la presse.

« Les médias malhonnêtes, le véritable Ennemi du Peuple, doivent arrêter l'hostilité ouverte et évidente et rapporter les informations correctement et de manière équitable », a-t-il poursuivi.

« Ça fera beaucoup pour éteindre l'incendie de la Colère et de l'Indignation et nous serons alors en mesure de rapprocher les deux côtés dans la Paix et l'Harmonie. Les Fausses Informations Doivent Finir ! », a-t-il lancé.