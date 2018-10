Tuerie à Pittsburgh: l'auteur présumé doit comparaître lundi

Associated Press Pittsburgh

L'homme de 46 ans, Robert Gregory Bowers, fait face à 29 chefs d'accusation fédéraux liés à des crimes haineux et à l'utilisation d'une arme à feu pour commettre un meurtre.

Il est aussi accusé de 11 chefs d'homicide, six chefs de voies de fait graves et 13 chefs d'intimidation ethnique au niveau de l'État de Pennsylvanie.

Le procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, a indiqué que le suspect pourrait être passible de la peine capitale.

Le suspect de la fusillade aurait déclaré aux policiers que les Juifs étaient en train de commettre un génocide et qu'il souhaitait leur mort, selon un affidavit déposé en cour par la police et rendu public.

Bowers a été blessé lors d'un échange de tirs avec la police. Il a subi une intervention chirurgicale et est demeuré hospitalisé, mais il doit comparaître lundi devant le tribunal. Il n'était pas clair s'il était représenté par un avocat autorisé à parler en son nom.

Le tireur aurait tué huit hommes et trois femmes dans la synagogue Tree of Life, lors d'une cérémonie de culte avant qu'une équipe d'intervention tactique de la police ne le retrouve et le blesse dans un échange de tirs, apprend-on dans le document officiel qui contient des détails encore inconnus sur le fil des événements.

Six personnes, dont quatre policiers, ont été blessées.

Des appels au 911 ont été faits à partir de la synagogue, tout juste avant 10 heures samedi matin. Les auteurs des appels d'urgence rapportent qu'ils « sont attaqués », selon le récit décrit par les policiers. Bowers aurait blessé à la main, par balle, l'un des deux premiers policiers arrivés sur les lieux. L'autre a été blessé par « des éclats de balles et du verre brisé ».

L'équipe d'intervention tactique a retrouvé Bowers au troisième étage de l'immeuble. Le suspect a fait feu à plusieurs reprises en direction de deux agents, révèle l'affidavit. L'un des policiers aurait été grièvement blessé.

L'arsenal du tireur comprenait un fusil d'assaut AR-15 et trois armes de poing.

On sait encore très peu de choses au sujet de Robert Gregory Bowers, qui n'avait apparemment aucun casier judiciaire et qui aurait agi seul. Il avait cependant répandu son fiel antisémite sur les réseaux sociaux. Son attaque est une des plus meurtrières visant des juifs aux États-Unis.