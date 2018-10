Pittsburgh: «Il voulait que les Juifs meurent»

Robert Gregory Bowers, accusé d'avoir tué 11 fidèles à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, a affirmé qu'« il voulait que tous les Juifs meurent » parce qu'ils sont responsable du « génocide » des Américains.

« Aux familles des victimes, aux amis des victimes, nous sommes ici en tant que communauté unie pour vous », a affirmé Bill Peduto, le maire de Pittsburgh, au cours de la même conférence de presse. « Squirrel Hill est le quartier le plus diversifié de l'est de la Pennsylvanie. Les gens choisissent d'y résider en raison de cette diversité. »

Robert Jones, l'agent du FBI responsable du dossier, a précisé que Bowers avait trois armes de poing et un fusil d'assaut au moment de passer à l'attaque. « S'il n'avait pas été empêché de sortir de la synagogue [après son crime], d'autres actes de violence auraient fort probablement pu être commis », a dit le policier.

Le suspect du massacre pourrait encourir la peine de mort.

Bowers, âgé de 46 ans, fait face à 29 chefs d'accusation fédéraux liés à des crimes haineux et à l'utilisation d'une arme à feu pour commettre un meurtre.

Le procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, a indiqué que le suspect pourrait être passible de la peine capitale.

Il est aussi accusé de 11 chefs d'homicide, 6 chefs de voies de fait graves et 13 chefs d'intimidation ethnique au niveau de l'État de Pennsylvanie.

Le tireur a tué huit hommes et trois femmes dans la synagogue Tree of life lors d'une cérémonie de culte, avant qu'une équipe d'intervention tactique de la police ne le retrouve et le blesse dans un échange de tirs, apprend-on dans le document officiel, qui contient des renseignements encore inconnus sur le fil des événements.

Des appels au 911 ont été faits à partir de la synagogue, tout juste avant 10 h samedi matin. Les auteurs des appels d'urgence rapportent qu'ils « sont attaqués », selon le récit décrit par les policiers. Bowers aurait blessé à la main, par balle, l'un des deux premiers policiers arrivés sur les lieux. L'autre a été blessé par « des éclats de balles et du verre brisé ».

L'équipe d'intervention tactique a retrouvé Bowers au troisième étage de l'immeuble. Le suspect a fait feu à plusieurs reprises en direction de deux agents, révèle l'affidavit. L'un des policiers aurait été grièvement blessé.

Deux autres personnes présentes dans la synagogue, un homme et une femme, ont été blessées et se trouveraient dans un état stable.

Pendant qu'il était traité pour ses blessures, Bowers aurait déclaré à un policier « qu'il souhaitait la mort de tous les Juifs et qu'ils [les Juifs] étaient en train de commettre un génocide contre son peuple », indique l'affidavit.

Le tireur avait répandu son fiel antisémite sur les réseaux sociaux. Son attaque est l'une des plus meurtrières visant des Juifs aux États-Unis.

Cette tuerie a rallumé l'interminable débat entourant la possession d'armes à feu aux États-Unis. Le président Donald Trump s'est empressé d'affirmer que le bilan aurait été différent si des gardes armés avaient protégé la synagogue, tandis que le gouverneur de l'État de Pennsylvanie, Tom Wolf, un démocrate, a fait observer que « des armes avaient encore une fois mis en danger la vie des concitoyens. »

Avec l'Associated Press et l'Agence France-Presse