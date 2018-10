Fusillade à une synagogue de Pittsburgh: plusieurs victimes, le tireur arrêté

La scène s'est déroulée dans le quartier Squirrel Hill de Pittsburgh alors que la synagogue The Tree of Life a été la cible d'un tireur. Il n'est toujours pas clair à savoir si la fusillade a eu lieu à l'intérieur ou aux alentours du lieu de culte.

Un porte-parole de la police, Chris Togneri, a dit à l'Agence France-Presse peu avant midi ne disposer d'aucun autre renseignement. Les policiers continuent de fouiller l'édifice et de déterminer si d'autres menaces peuvent surgir.

La police de Pittsburgh confirme qu'un suspect a été appréhendé et que trois policiers ont été atteints par balles. Le nombre de morts et de blessés n'est toujours pas confirmé.

Le président américain Donald Trump a aussi rapidement réagi sur le réseau social affirmant que « les autorités étaient sur place » et invitant à son tour les résidents à se mettre à l'abri.

Selon CNN, le quartier Squirrel Hill est réputé pour accueillir une large communauté juive. Le samedi est un jour occupé alors que le Chabbat est célébré.

Le président de la Fédération juive de Pittsburgh, Jeff Finkerlstein, estime que lors « d'un samedi habituel » la synagogue The Tree of Life peut accueillir entre 50 et 60 membres de la communauté.

L'ex-président de la congrégation, Michael Eisenberg, a pour sa part confié sur les ondes de CNN que la communauté juive de l'endroit « était bien entraînée » à réagir en cas de fusillade. Plusieurs mesures avaient par ailleurs été récemment mises en place pour améliorer notamment l'usage des sorties de secours.

Toujours selon M. Eisenberg, la congrégation n'avait pas été la cible de menaces récentes.

- Avec l'Agence France-Presse