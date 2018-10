Fusillade à une synagogue de Pittsburgh: le bilan s'alourdit, le tireur arrêté

Fanny Lévesque

La Presse La Presse Suivre @FannyLevesque Un tireur a semé la terreur dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie vers 9 h 30 ce matin. Selon le Washington Post, la fusillade aurait fait 11 morts et 6 blessés. Le bilan n'est pas confirmé.

Agrandir De nombreux premiers répondants sont sur place pour venir en aide aux blessés. PHOTO Gene J. Puskar, AP

La police de Pittsburgh confirme qu'un suspect a été appréhendé et que quatre policiers ont été atteints par balles. Six personnes ont également été blessées. Selon une source policière de l'Agence France-Presse (AFP), l'individu se nomme Robert Bowers et est âgé de 46 ans. Le nombre de morts n'est toujours pas confirmé, mais le procureur général de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, a déclaré que la fusillade a coûté la vie « à plusieurs personnes innocentes ». Un porte-parole de la police, Chris Togneri, a dit à l'AFP peu avant midi ne disposer d'aucun autre renseignement. Les policiers continuent de fouiller l'édifice et de déterminer si d'autres menaces peuvent surgir. Au moins 12 personnes auraient été atteintes de projectiles d'arme à feu, affirme CNN. La scène s'est déroulée dans le quartier Squirrel Hill de Pittsburgh alors que la synagogue The Tree of Life a été la cible d'un tireur. Il n'est toujours pas clair à savoir si la fusillade a eu lieu à l'intérieur ou aux alentours du lieu de culte. Les policiers sont présentement déployés sur le terrain. Le conseiller municipal Corey O'Connor a été l'un des premiers à confirmer les évènements sur Twitter, ordonnant aux résidants du secteur à rester à la maison.

Agrandir Des proches de victimes se réconfortent mutuellement après la fusillade. Photo Andrew Stein AP/Pittsburgh Post-Gazette

Bilan sera « plus dévastateur » que prévu Le président Donald Trump a dénoncé la fusillade meurtrière, estimant qu'il ne devait y avoir « aucune tolérance » pour l'antisémitisme. « L'antisémitisme et la persécution des juifs représentent l'un des traits les plus sombres et les plus ignobles de l'histoire humaine », a déclaré M. Trump depuis Indianapolis. « Il ne doit y avoir aucune tolérance pour l'antisémitisme ou pour n'importe quelle forme de haine religieuse », a-t-il ajouté. Il a également souhaité renforcer la législation sur la peine de mort. « Quand des gens font ce genre de chose, ils devraient se voir infliger la peine capitale », a-t-il dit. Le vice-président Mike Pence a qualifié la fusillade d'« une attaque » contre la liberté de religion.