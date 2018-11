Brusque montée de tensions entre l'Ukraine et la Russie

OLEKSANDR SAVOCHENKO

Agence France-Presse

Kiev

Les tensions au sujet de la mer d'Azov ont connu une brusque flambée dimanche, l'Ukraine accusant la Russie d'avoir percuté un navire ukrainien et bloqué l'accès à cette petite mer, située entre la Crimée et l'est de l'Ukraine, théâtre d'une guerre avec les séparatistes prorusses.