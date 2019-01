L'État islamique compte encore des «milliers» de combattants

L'EI «contrôle encore des milliers de combattants en Irak et en Syrie», a indiqué M. Coats dans un rapport remis au Congrès et consacré aux menaces auxquelles peuvent faire face les États-Unis.

Le groupe «conserve huit branches, plus d'une dizaine de réseaux et des milliers de partisans dispersés à travers le monde malgré des pertes significatives en termes de dirigeants et de territoires», a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre américain de la Défense par intérim Patrick Shanahan a affirmé mardi que l'EI allait perdre d'ici quelques semaines ses derniers fiefs en Syrie.

Plus de 99,5% des vastes pans de territoire dont l'EI s'était emparé dans le nord de la Syrie ont été récupérés, a déclaré M. Shanahan à des journalistes au Pentagone.

«D'ici deux semaines, ce sera 100%», a-t-il assuré.

Le président Trump avait annoncé à la surprise générale, avant Noël, qu'il comptait retirer les quelque 2000 soldats américains déployés dans le nord de la Syrie.

Il s'agit essentiellement de forces spéciales présentes pour combattre le groupe État islamique et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes.

M. Trump estime que l'EI a « pratiquement disparu » et que les troupes américaines doivent rentrer «à la maison afin de retrouver leurs familles, tout en combattant ce qu'il reste de l'EI».

«Nous avons gagné contre le groupe EI, il est temps de rentrer», avait affirmé le président américain en décembre.

Cette décision a été critiquée, jusque dans les rangs républicains de M. Trump, car jugée prématurée.

Mi-janvier, quatre Américains ont été tués dans un attentat-suicide à Minbej, en Syrie, dans une attaque revendiquée par le groupe EI, la plus meurtrière contre les forces américaines de la coalition en Syrie depuis 2014. Dix-neuf personnes avaient en tout été tuées par un kamikaze.

Le chef par intérim du Pentagone a affirmé mardi que les États-Unis étaient au début «d'un retrait discipliné, coordonné et délibéré» de Syrie.

«Le risque de terrorisme et de migration de masse a été réduit de manière significative (en Syrie)», a-t-il dit.