C’est la tour de l’aéroport qui lui a permis de comprendre où il était. Une tour qui, à une époque, était la seule de tout le Rwanda. Une tour qu’il ne pensait pas revoir tant que Paul Kagame serait au pouvoir à Kigali.

« Quand je l’ai aperçue, mon cœur s’est presque arrêté de battre », m’a raconté Paul Rusesabagina dans un restaurant japonais du Vieux-Montréal. « Quand la porte de l’avion s’est ouverte, j’ai appelé au secours. Je suis kidnappé. On va me tuer. Je suis Paul Rusesabagina. Je suis Paul Rusesabagina », a-t-il crié avant de disparaître pendant quatre jours en août 2020. Avant d’être torturé, exhibé devant les caméras et mis derrière les barreaux. Un cauchemar qui s’est étiré sur deux ans et demi.

Paul Rusesabagina. Ce nom est très bien connu dans le pays d’Afrique centrale. Son histoire, elle, est célèbre à travers le monde depuis que le comédien Don Cheadle s’est glissé dans sa peau dans le film Hôtel Rwanda.

Ce film raconte comment ce directeur d’hôtel a protégé sa famille et plus de 1200 femmes, hommes et enfants de la folie génocidaire qui faisait rage dans le pays, emportant 800 000 âmes en 10 semaines entre le 7 avril et le 15 juillet 1994. Il est aussi question du même hôtel, l’hôtel des Mille Collines, dans le roman Un dimanche à la piscine à Kigali du Québécois Gil Courtemanche.

Au cours des 30 dernières années, M. Rusesabagina a été salué à travers le monde et a reçu une pluie de récompenses, dont la Médaille présidentielle pour la liberté, remise par George W. Bush en 2005.

Pourtant, dans son pays d’origine, il est la bête noire du président Paul Kagame, en poste depuis 2000 et réélu pour un quatrième mandat le 15 juillet dernier avec un résultat électoral – très douteux – qui dépasse les 99 %.

« Paul Kagame n’a jamais accepté que je sois connu, qu’on parle de moi. À ses yeux, on n’a pas le droit d’être un héros », commente Paul Rusesabagina. Surtout quand on est un Hutu, croit-il.

En 1994, c’est un gouvernement extrémiste hutu qui a été à l’origine du génocide, dont une majorité de victimes était issue de la minorité tutsie. À la tête des rebelles du Front populaire rwandais, c’est Paul Kagame, un Tutsi, qui a mis fin aux tueries en renversant le gouvernement en place à Kigali. Il dirige le pays d’une main de fer depuis.

S’il est d’abord resté au Rwanda après le génocide, avec sa femme tutsie, Paul Rusesabagina raconte avoir fui en 1996 après avoir été la cible d’une première tentative d’assassinat.

Paul Rusesabagina s’est refait une vie en Belgique, où il a fondé une compagnie de taxi, et est depuis devenu un des principaux opposants à Paul Kagame, dont il dénonce le visage sombre.

D’abord à cause de la répression tous azimuts des opposants politiques au Rwanda, qui, selon Amnistie internationale, va des menaces aux morts suspectes, en passant par la détention arbitraire et les accusations fabriquées.

Dans le cas de Paul Rusesabagina, l’État rwandais a reconnu avoir participé à son enlèvement en 2020. Un faux pasteur a invité l’ancien directeur d’hôtel à prendre un avion vers Bujumbura, où ce dernier devait prononcer des discours dans des églises. Au lieu de ça, il s’est réveillé devant la tour de l’aéroport de Kigali. « Je me suis dit que j’étais un homme mort. »

PHOTO SIMON WOHLFAHRT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Paul Rusesabagina, alors incarcéré, arrive à la Cour de justice de Nyarugenge, à Kigali, le 25 septembre 2020.

En 2021, dans un procès critiqué par Human Rights Watch et d’autres ténors des droits de la personne, M. Rusesabagina, qui a fondé un parti d’opposition en 2017, a été condamné à 25 ans de prison pour avoir « rejoint un groupe terroriste » et « participé à des activités terroristes ».

En 2023, à la suite de pressions de la communauté internationale, sa peine a été commuée et il a été libéré.

L’ancien directeur d’hôtel s’agite aussi quand il parle de l’ingérence rwandaise dans les pays voisins, dont le Congo.

Il n’est pas le seul à tirer la sonnette d’alarme. L’ONU accuse le pays de soutenir la rébellion du groupe armé M23, responsable d’exactions multiples et de vol de minerai.

Après la mort suspecte d’un journaliste rwandais qui enquêtait sur ces liens, l’organisme Forbidden Stories1, avec la collaboration de 17 médias de 11 pays, a repris le flambeau et a publié une large enquête intitulée « Rwanda Classified » cet été. On y apprend notamment que des soldats rwandais sont morts au combat au Congo, dans la région du Nord-Kivu, alors que l’administration Kagame nie y jouer un quelconque rôle.

En 2021, une autre grande enquête a permis au journal britannique The Guardian de dévoiler que le Rwanda utilisait le logiciel d’espionnage Pegasus pour surveiller ses détracteurs à l’étranger, dont la fille de M. Rusesabagina, Carine Kanimba. Citoyenne belge et américaine, cette dernière s’est battue pour que son père recouvre sa liberté.

S’il a gardé le silence après être sorti de prison en 2023 – « j’étais épuisé et j’ai pris une année de vacances » –, Paul Rusesabagina a décidé de prendre la parole à nouveau lors du 30e anniversaire du génocide rwandais et dans la foulée de l’élection du 15 juillet dernier.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Paul Rusesabagina (à gauche), en séjour au Québec pour notamment rendre visite à l’avocat Philippe Larochelle (à droite), qui a contribué à sa libération

Selon Paul Rusesabagina, il est temps que les Rwandais s’assoient ensemble et mettent toute la vérité sur la table. Sur ce qui s’est passé pendant le génocide, mais aussi sur la violence qui n’a jamais cessé et qui a même étendu son emprise sur les pays voisins.

« Si nécessaire, les criminels de tous les côtés devraient être jugés et pendus », laisse-t-il tomber sous le regard ébahi de son avocat québécois, Philippe Larochelle, qui a organisé l’entrevue. « Cependant, œil pour œil, cela nous rendra tous aveugles, continue-t-il. La meilleure solution serait le pardon, mais au moyen du dialogue, pas par la force. »

Il croit aussi qu’il est temps que la communauté internationale cesse d’être aussi complaisante à l’égard de Paul Kagame, qui, s’il a réussi à assurer le développement économique et la stabilisation de son pays, a aussi transformé une partie de l’Hôtel Rwanda en geôle.

