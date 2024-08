Assassinats politiques, ripostes imminentes, embrasement de plus en plus inévitable : les manchettes en provenance du Moyen-Orient, ces jours-ci, ont de quoi plonger les plus optimistes dans un profond désespoir. Mais parfois, au milieu de cet océan de noirceur, surgit un bref éclat de lumière.

C’est la réflexion que je me suis faite, mercredi, après avoir parcouru un article de la BBC. On y apprenait que la dernière personne portée disparue lors des attaques du 7 octobre 2023 venait d’être officiellement déclarée morte par les autorités israéliennes.

Ce jour-là, Bilha Inon a été tuée aux côtés de son mari, Yakovi. La maison du couple de septuagénaires a été pulvérisée par une roquette du Hamas. On a retrouvé le corps de l’homme dans les décombres, mais pas celui de la femme. Pas même une trace d’ADN.

Une phrase m’a frappée dans l’article de la BBC. C’était une citation du fils du couple, Maoz Inon : « Ils ne sont pas morts pour cette guerre. Ils sont morts pour la paix », disait-il à propos de ses parents.

Morts pour la paix ? Mais de quelle paix parlait-il, au juste ? Ses parents ont péri dans le plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste. L’attaque du Hamas a déclenché une riposte israélienne dévastatrice sur la bande de Gaza. Dix mois plus tard, le monde redoute une escalade qui pourrait submerger toute la région.

PHOTO MAY AVNON Bilha et Yakovi Inon

La paix, on n’en a jamais été aussi loin…

J’ai joint Maoz Inon chez lui, en Israël. Je voulais savoir comment il faisait, lui qui a été touché au cœur par ce conflit, pour ne pas céder à la rancœur et, surtout, au désespoir.

L’espoir naît de l’action. On ne peut pas attendre qu’il nous tombe dessus ; il faut travailler fort pour le créer. Et si on ne peut malheureusement pas changer le passé, on peut changer l’avenir, ou du moins essayer… Maoz Inon

Maoz Inon est convaincu que, d’ici à 2030, la paix régnera du fleuve à la mer.

Utopique ? Peut-être. Mais avouez que ça fait du bien d’entendre ce type de discours, une fois de temps en temps, à travers le flot ininterrompu des mauvaises nouvelles.

Maoz Inon a accueilli l’annonce des autorités israéliennes à propos de sa mère avec un haussement d’épaules. Il savait depuis le 7 octobre qu’elle était morte en même temps que son père, dans leur village de Netiv HaAsara, à 400 mètres de la frontière de la bande de Gaza.

Ce matin-là, Yakovi Inon lui a dit au téléphone qu’il s’était réfugié avec Bilha dans la pièce sécurisée de leur maison. Maoz pouvait entendre le son étouffé des sirènes et des coups de feu. Quand il a rappelé son père, cinq minutes plus tard, il n’a pas eu de réponse. C’était fini.

Malgré sa douleur immense, Maoz Inon n’a pas cherché à se venger. Il s’est plutôt juré que la mort de ses parents ne serait pas vaine.

L’entrepreneur touristique est devenu militant pacifiste à temps plein. En compagnie d’Aziz Abu Sarah, un Palestinien dont le frère a été tué à Gaza, il parcourt le monde depuis dix mois pour porter un message : cette guerre doit être la dernière.

PHOTO FOURNIE PAR MAOZ INON En mai, l’Israélien Maoz Inon et le Palestinien Aziz Abu Sarah ont rencontré le pape François à Vérone, en Italie.

Les deux hommes ont donné des conférences à Vancouver, Washington, Genève, Bruxelles et ailleurs. Ils ont rencontré le pape François à Vérone, en Italie. « Rien ne peut justifier ce qui s’est passé le 7 octobre, admet Maoz, et rien ne peut justifier non plus ce qu’Israël fait maintenant à Gaza. »

Il y a des gens qui, après avoir perdu un proche dans une tragédie, se lancent à corps perdu dans une cause. Des parents endeuillés font campagne pour abaisser les limites de vitesse, d’autres réclament un contrôle plus serré des armes à feu…

Maoz Inon, lui, milite pour la paix au Moyen-Orient. Rien de moins.

Ça peut sembler insensé. Mais, au fond, c’est la guerre qui n’a pas de sens. Ce sont ces milliers de vies fauchées. Cette déshumanisation. Ces propos d’un ministre de l’ultradroite israélienne, pour qui affamer deux millions de personnes à Gaza serait, après tout, « justifié et moral ».

Et puis, il y a ces villages désertés, de part et d’autre de la frontière israélo-libanaise ; ces bataillons de secouristes déployés à Tel-Aviv, au cas où ; cet hôpital souterrain prêt à accueillir des blessés par centaines à Haïfa ; ces millions de civils qui se préparent au pire, pendant que le monde retient son souffle…

Tout ça est complètement insensé.

Bien sûr, tout le monde répète que ni Israël ni ses ennemis ne souhaitent l’escalade. Pourtant, ils s’en approchent, inéluctablement.

Bien sûr, les diplomates se démènent, en coulisse, pour désamorcer les tensions. Mais l’assassinat du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, complique passablement leur travail. Cet homme était chargé de négocier un cessez-le-feu avec Israël. Il a été fauché par un drone à Téhéran.

L’État hébreu se retrouve maintenant face à Yehya Sinouar, considéré comme le cerveau des attaques du 7 octobre. Tout d’un coup, un cessez-le-feu paraît encore plus improbable…

Non, vraiment, pour couler les espoirs de paix, on ne s’y prendrait pas mieux. Tout se passe comme si Benyamin Nétanyahou cherchait à provoquer l’escalade — peut-être par survie politique, pour repousser le moment où il devra répondre de son lamentable échec à empêcher les attaques du 7 octobre.

Maoz Inon le reconnaît, « le fossé entre nous est plus grand et douloureux que jamais ». Mais il ajoute cette évidence : ce n’est pas avec une guerre totale qu’on résoudra le conflit au Proche-Orient. Avec une guerre totale, Israël et ses alliés ne parviendront qu’à créer un monstre — et à en devenir un, aussi.