Il n’y a rien comme une petite visite sur le site de l’Agence de presse de la République islamique, l’IRNA, pour voir ce qui se passe dans le cerveau du régime des ayatollahs. Mercredi, ce cerveau était en mode colère et vengeance. Et ça devrait inquiéter toute la planète.

Vous me direz que l’Iran est toujours en mode colère et vengeance, et vous n’auriez pas tout faux. La République islamique se définit en partie par son animosité à l’égard d’Israël et des États-Unis depuis la révolution de 1979.

PHOTO ARCHIVES WEST ASIA NEWS AGENCY, FOURNIE PAR REUTERS Le dirigeant politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, en mars dernier

Cependant, l’assassinat du dirigeant politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, en plein cœur de Téhéran suscite une levée de boucliers et d’épées au sein du régime des ayatollahs comme on n’en a pas vu depuis que les attentats du Hamas en Israël le 7 octobre et la réplique israélienne dans la bande de Gaza ont fait monter de plusieurs crans la guerre larvée entre l’Iran et l’État hébreu. Une guerre par procuration qui dure depuis plus de 20 ans, mais qui est en train de devenir un affrontement direct depuis le printemps.

Même si Israël n’a pas revendiqué l’attentat, les accusations iraniennes fusent de partout. L’ayatollah Ali Khamenei, qui met habituellement un certain temps à réagir lors d’évènements majeurs, a vite affirmé que c’est le devoir de Téhéran de venger « le martyr » en assenant à Israël une « punition sévère ». Le guide suprême aurait même donné l’ordre de frapper l’État hébreu, selon des informations obtenues par le New York Times.

PHOTO BUREAU DU GUIDE SUPRÊME IRANIEN, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Le dirigeant politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, lors d’une rencontre avec le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, à Téhéran, mardi

Le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, qui avait invité M. Haniyeh à sa cérémonie d’investiture, a affirmé que le « régime sioniste » allait bientôt voir le « résultat de son acte de terrorisme lâche ». Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ali Bagheri Kani, utilise un langage plus diplomatique, mais plaide le droit légitime de l’Iran de se défendre après l’attaque qui a eu lieu sur son sol.

Pour le moment, ce sont des mots, mais des mots qui mettent le Proche et le Moyen-Orient en entier sur le qui-vive, incitant Israël à fermer une partie de son espace aérien et entraînant la suspension de plusieurs liaisons aériennes.

D’autant que l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh, qui vivait en exil au Qatar avant sa visite en Iran et jouait un rôle crucial dans les négociations entre Israël et le Hamas, a eu lieu tout juste sept heures après qu’un missile israélien eut tué l’un des principaux stratèges militaires du Hezbollah, Fouad Chokr, ainsi que cinq autres personnes en banlieue sud de Beyrouth, au Liban.

Voilà donc que trois des principaux maillons de ce que l’Iran appelle l’« axe de la résistance », soit le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais et la République islamique, ont été frappés en plein cœur quelques jours après qu’un tir de roquette – attribué au Hezbollah – eut tué 12 enfants de la minorité druze dans les hauteurs du Golan, contrôlées par Israël.

La région, qui avait réussi il y a à peine trois mois à ne pas tomber dans le gouffre d’une guerre régionale, se retrouve à nouveau un pied dans le vide.

PHOTO MOHAMAD TOROKMAN, REUTERS Des Palestiniens sont sortis dans les rues de Ramallah, en Cisjordanie occupée, pour dénoncer l’assassinat du dirigeant politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh.

En avril, on a craint l’embrasement du Proche et du Moyen-Orient quand l’Iran – pour se venger d’une attaque israélienne contre son ambassade en Syrie – a lancé 300 drones et missiles vers l’État hébreu, qui a pu en intercepter 99 %.

À l’époque, toutes les parties – à commencer par l’Iran et le Hezbollah – avaient fait preuve de retenue, démontrant que leurs dirigeants avaient peu d’appétit pour une intensification du conflit. Quand Israël a répondu à l’attaque télégraphiée de Téhéran par des explosions au-dessus de la ville historique d’Ispahan, le régime islamique a fait comme s’il ne s’était rien passé et a tourné la page.

Ce sera beaucoup plus difficile cette fois. L’assassinat ciblé d’Ismaïl Haniyeh alors qu’il était sous la protection des Gardiens de la Révolution, la puissante force paramilitaire fidèle à l’ayatollah Khamenei, est une humiliation pour le régime qui est déjà sur les dents, faisant face à un mouvement de contestation à l’interne. Ce régime qui se maintient en place par la peur peut difficilement laisser passer un acte de guerre sur son territoire sans se mettre lui-même en danger.

La réaction de l’Iran n’est cependant pas la seule chose qui devrait nous inquiéter. Les évènements des derniers jours mettent en péril – pour ne pas dire qu’ils ont fait exploser – les pourparlers en vue d’un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël ainsi que d’un retour des otages retenus par le Hamas. Ces pourparlers, que soutiennent les États-Unis, le Qatar et l’Égypte, semblaient en voie d’aboutir.

Avec la mort d’Ismaïl Haniyeh, qui était au centre de ces négociations indirectes, les espoirs de voir la violence faire bientôt place à un apaisement dans la bande de Gaza viennent eux aussi d’être atteints en plein cœur.

« Comment la médiation peut-elle avoir du succès si une partie assassine le négociateur de l’autre côté ? », a dit à ce sujet le premier ministre qatari. Poser la question, c’est y répondre.