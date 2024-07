PHOTO MATIAS DELACROIX, ASSOCIATED PRESS

« Le système électoral au Venezuela est pleinement protégé et est l’un des meilleurs au monde. Quand le Conseil national électoral va annoncer qui a gagné, il ne devrait y avoir aucun doute. »

C’est avec cette phrase se voulant rassurante que le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, s’est adressé aux Vénézuéliens qui s’impatientaient après la tenue du vote dimanche pour désigner le prochain président du pays d’Amérique latine.

Pourtant, c’est le doute qui agrippe un pays entier autant qu’une grande partie de la communauté internationale depuis que le président sortant, Nicolás Maduro, a été déclaré vainqueur avec 51,2 % des voix après le dépouillement de 80 % des votes lundi matin.

Pourquoi ? Parce que les autorités électorales, réputées proches du leader autoritaire, refusent de fournir les preuves qui leur sont demandées par l’opposition, soit une copie imprimée du résultat de chaque machine de vote utilisée dans le pays. En principe, ces documents permettent de contre-vérifier le résultat national annoncé à Caracas. Ça semble plutôt élémentaire dans un contexte de méfiance extrême.

PHOTO MAXWELL BRICENO, REUTERS La cheffe de l’opposition unifiée, María Corina Machado, avec le candidat présidentiel Edmundo González lors d’un point de presse, dimanche

Or, les représentants de l’opposition unifiée, qui s’est rangée derrière la candidature d’Edmundo González, soutiennent qu’ils n’ont pas pu mettre la main sur 40 % de ces relevés.

Ils affirment aussi que les sondages effectués à la sortie des bureaux de scrutin indiquaient que 70 % des électeurs qui se sont présentés aux urnes ont préféré le candidat de l’opposition. C’est aussi ce que disaient plusieurs sondages préélectoraux, laissant présager une transition du pouvoir dans un pays qui est gouverné depuis 25 ans par la gauche chaviste — du nom du président précédent, Hugo Chávez.

Un espoir vain ? Aux yeux de beaucoup de Vénézuéliens, l’élection qui vient de se dérouler était bien plus qu’une formalité et promettait d’être une étape cruciale pour mettre fin à la crise politico-économique dans laquelle le pays s’est enfoncé depuis près d’une décennie.

En 2019, des experts de l’Université Harvard ont estimé que le pays a vécu la plus grande contraction économique jamais observée dans un pays qui n’est pas en guerre. Une chute vertigineuse due à la fois aux politiques mises en place par Nicolás Maduro et à la chute du prix du pétrole. Le tout aggravé par les sanctions économiques imposées au pays par les États-Unis et d’autres alliés, dont le Canada, après les élections contestées de 2018.

PHOTO FERNANDO VERGARA, ASSOCIATED PRESS Des Vénézuéliens manifestaient leur désaccord au résultat officiel des élections, lundi.

Ajoutez à cela une répression politique tous azimuts, dénoncée par les Nations unies, Human Rights Watch et d’autres ténors des droits de la personne.

Le tout a mené à une des pires crises humanitaires de la planète et à la fuite de plus de sept millions de Vénézuéliens, soit 25 % de la population du pays qui a longtemps été le plus riche de l’Amérique latine, mais où 50 % des citoyens vivent aujourd’hui dans la pauvreté.

Malgré ce contexte, le gouvernement de Nicolás Maduro et les principales forces de l’opposition ont réussi à conclure une entente l’an dernier – l’entente de la Barbade – qui préparait le terrain pour l’élection de dimanche qui se voulait « compétitive ». Cette entente a aussi été accompagnée par une autre – conclue entre le président vénézuélien et les États-Unis – dont le contenu est secret.

Ces accords, porteurs d’espoir, ont vu naître une embellie économique. L’inflation, qui a déjà atteint 6000 % en 2017, tourne autour de 40 % par mois ces jours-ci. On parle même d’un retour à la croissance économique !

Si l’élection était porteuse d’espoir, elle a aussi permis de révéler à nouveau l’ampleur de la répression politique dans le pays. La candidate choisie par l’opposition unifiée à la suite de primaires, María Corina Machado, de droite, a vu sa candidature interdite par les autorités. Plusieurs responsables de sa campagne et de celle de son successeur, Edmundo González, ont pour leur part atterri en prison. Des observateurs électoraux se sont fait montrer la porte. Et les Vénézuéliens en exil ont perdu leur droit de vote.

PHOTO YURI CORTEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Des Vénézuéliens qui manifestaient leur désaccord au résultat des élections ont affronté la police antiémeute, lundi.

Malheureusement, le Venezuela n’est plus sur l’écran radar du monde et ça a permis à une culture de corruption, de répression et d’impunité de continuer. L’élection n’était ni libre ni juste. Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice du Canada qui a publié trois rapports sur les crimes commis par le régime Maduro

Mais est-ce pour autant la fin du processus de médiation politique dans le pays ? Les prochains jours nous le diront. L’opposition va-t-elle appeler à manifester ? Des sanctions pleuvront-elles sur le Venezuela ?

« C’est dans l’intérêt de Nicolás Maduro de gouverner un pays qui est accepté par la communauté internationale, croit Renata Segura, directrice du programme de l’Amérique latine et des Caraïbes à l’International Crisis Group. Une possibilité, c’est que le pays se rapproche de ce qui se passe au Nicaragua, où l’opposition est emprisonnée. Ça a lieu au Venezuela aussi, mais pas à la même échelle. Il est aussi possible que les discussions, qui ont permis à cette élection d’avoir lieu, reprennent et qu’on arrive un jour à un partage du pouvoir », croit l’experte, estimant que la sortie de crise n’est pas un sprint, mais un marathon.

Reste que dans la course électorale de dimanche, l’avenir démocratique du pays s’est accroché les deux pieds dans une haie, une chute dont il sera difficile de se relever.