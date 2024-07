(Les Épesses) Il faut mettre les pieds au Puy du Fou en Vendée, dans l’ouest de la France, pour comprendre l’engouement qui entoure ce parc à thème à saveur historique et qui, sans aucun manège, réussit à attirer plus de deux millions de personnes par année.

On y assiste à un véritable combat de gladiateurs, à un ballet d’oiseaux de proie époustouflant, à des acrobaties à cheval, à des prouesses scénographiques rivalisant avec celles du Cirque du Soleil. Adultes et enfants en sortent avec des feux d’artifice dans les yeux.

Mais il faut aussi mettre les pieds au Puy du Fou en Vendée pour comprendre que ce parc à thème n’est pas qu’un divertissement. Le contenu historique – dispersé à travers une vingtaine de spectacles – est fortement teinté. On y vante une France millénaire qui a su repousser les envahisseurs – Romains, Vikings, et autres « barbares » – grâce notamment à la foi chrétienne. Le tout se distille sur des scènes s’échelonnant de l’Antiquité à la Première Guerre mondiale.

Dans l’un des spectacles les plus impressionnants par sa mise en scène, on défend la thèse d’un génocide commis par Robespierre et ses troupes contre la Vendée royaliste et des paysans. Une thèse qui a pourtant été fortement contestée par les historiens, mais qui est au cœur des croyances de l’initiateur du parc à thème, Philippe de Villiers, ancien ministre français et ex-député au Parlement européen.

Vous aurez compris que M. de Villiers n’appartient pas au Nouveau Front populaire, cette coalition de partis allant du centre gauche à l’extrême gauche qui a remporté le plus grand nombre de sièges au deuxième tour des élections législatives qui a eu lieu le 7 juillet, mais bien à la grande nébuleuse qui chevauche la droite radicale, la droite nationaliste et l’extrême droite.

PHOTO LOIC VENANCE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Philippe De Villiers en 2016

C’est la victoire aux urnes de cette union des droites aux élections européennes du 9 juin dernier – 4 Français sur 10 lui ont accordé leur vote – qui a incité Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée nationale et à lancer son pays dans une campagne électorale casse-gueule à la veille des Jeux olympiques de Paris avec le but avoué de « clarifier la situation politique du pays ».

On le sait maintenant, le résultat est tout sauf concluant. Après s’être félicités d’avoir tenu à l’écart du pouvoir le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen et Jordan Bardella et leurs alliés, les troupes macronistes et la large gauche sont à couteaux tirés pour le partage du pouvoir.

On en oublierait presque que le RN a récolté plus de voix que chacun des deux autres blocs au deuxième tour, tout en obtenant moins de sièges à l’Assemblée nationale.

La droite de la droite est donc sortie de ce deuxième tour avec un œil au beurre noir infligé principalement par le mode de scrutin, mais elle est bien loin d’avoir dit son dernier mot. En fait, elle continue son ascension en se frayant un chemin dans les préférences politiques de plus en plus de Français issus de milieux de plus en plus diversifiés.

Aux vidanges le cliché sur l’électeur type du Rassemblement national : un ouvrier sans diplôme vivant dans un recoin de la France ! L’attrait du Rassemblement national se fait aujourd’hui sentir dans toutes les classes sociales et dans tous les groupes d’âge, a conclu la firme Ipsos dans une étude statistique qui a précédé le deuxième tour. Dix jours de reportage en France pour couvrir l’élection m’ont aussi permis de voir que les adeptes du Rassemblement national ont mille et un visages1. Policier désillusionné, travailleuse en tourisme, retraité bien nanti, travailleur en sécurité dans une firme multinationale ne sont que quelques-uns des électeurs du RN interviewés du sud-est au nord-ouest de la France que je n’ai pas pu citer dans mes articles.

Je n’oublierai pas de sitôt une conversation avec deux jeunes femmes dans la mi-vingtaine à Paris. Elles assistaient au lancement d’un nouveau bistrot dans un coin huppé de la Ville Lumière.

Étudiantes universitaires, elles s’apprêtaient toutes deux à voter pour le Rassemblement national, affirmant que le gouvernement français est trop généreux à l’égard des nouveaux venus et pas assez à l’égard des Français de souche, qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.

Pendant mon séjour, les nouveaux adeptes du RN, très souvent jeunes, très souvent des femmes, m’ont parlé de leurs inquiétudes à l’égard de l’immigration « hors de contrôle », de l’insécurité ambiante et du lien entre les deux. En fait, j’avais la nette impression d’entendre un discours dominant qui relie ceux qui décident d’accorder leur confiance à l’extrême droite pour la première fois comme pour la dixième.

Ce discours, qui n’est pas sans rappeler celui des fans de Donald Trump aux États-Unis, est d’ailleurs omniprésent dans les médias français de droite qui appartiennent pour la grande majorité à l’industriel Vincent Bolloré. En écoutant Europe 1 à la radio, CNEWS à la télévision et en lisant le Journal du dimanche, on se plonge dans cette vision qui dénonce une France laxiste submergée par des « étrangers » et aspire à faire régner l’ordre au nom des « valeurs françaises » avant qu’il ne soit trop tard. Un point de vue qui est très près de celui des spectacles du Puy du Fou. D’ailleurs, Philippe de Villiers est l’un des intervenants vedettes de CNEWS, tout comme le chroniqueur québécois Mathieu Bock-Côté.

Une bonne partie de l’élite politique française – Emmanuel Macron en tête – pense pouvoir faire disparaître cette mouvance idéologique en l’isolant, voire en l’ignorant. Elle l’arme plutôt pour les prochaines élections.