Le groupe Hancock and Shoushe

L’herbe bleue et le banjo

(Lexington, Kentucky) Cody Dugger ouvre l’étui et découvre le précieux objet lové dans une peluche orange.

« Le manche a été refait, mais le fût date des années 1930, dans le temps où Gibson faisait des banjos », me dit le musicien de 32 ans.

Nous sommes dans l’immense Horse Park de Lexington, capitale mondiale du cheval de course. Mais aujourd’hui, c’est la capitale mondiale de la musique emblématique du Kentucky : le festival Spirit in the Bluegrass célèbre son 50e anniversaire.

Le jour, Cody Dugger est ce qu’on appellerait un super-infirmier. Le soir, il joue du banjo avec son groupe Hancock and Shoushe. C’est Patrice Béliveau, un orthopédiste québécois qui s’est exilé au Kentucky en 1997, qui me le présente, à l’hôpital catholique St. Joseph, dans la petite ville de London.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Cody Dugger

Je dis à Cody à quel point je suis amateur de banjo. Je lui demande de définir le bluegrass, une musique de Blancs des Appalaches, littéralement de « Hillbillies », ces descendants des pionniers de collines du Kentucky. C’est comme ça que je me suis fait inviter au festival, car le terrain vaut mille définitions.

« Politiquement, ce sera plutôt républicain, j’imagine ?

— Pas du tout ! Tu vas voir, c’est une gang de hippies, c’est très cool. »

Me voici donc dans le camping du Horse Park, car les vrais festivaliers passent trois jours ici, glacière, barbecue, boissons enivrantes et, dans certains coins, odeurs d’herbe tard le soir, et pas de la bleue.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Annalisa McDonald et son violon à cinq cordes

« As-tu déjà mangé une tomate du jardin ? Tu sais, quand elle est encore chaude et que tu viens de la cueillir ? me demande Annalisa McDonald, en tenant son violon à cinq cordes comme si c’était son sixième bébé.

— Euh, oui…

— Je viens de l’Alaska et je faisais du bluegrass. J’aimais ça, mais c’était comme une tomate du supermarché en hiver, tu vois ? Je suis arrivée au Kentucky, j’ai joué avec des musiciens bluegrass. J’ai compris ce que ça goûte, une tomate. Ça sort directement de la terre d’ici. »

En revanche, la femme du joueur de banjo, Kasey Dugger, détestait cette musique avant de rencontrer Cody.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Kasey Dugger

« Mettons que les filles au high school tripent pas trop sur les joueurs de banjo… Ça faisait musique de vieux. Mais des nouveaux artistes comme Tyler Childers, qui mêle country, folk et bluegrass, ont amené une nouvelle génération », me dit la convertie.

« C’est dans notre âme. Moi, quand j’entends la mandoline, j’ai la chair de poule », me dit mon voisin qui a pris quelques bières, et je ne sais pas si c’est ce qui lui met les larmes aux yeux, ou si c’est sa manière de manifester le trop-plein d’émotions.

C’est une musique pleine de montagnes, de brumes, de charbon. Mais on glisse, ou plutôt on accélère sur la tristesse, comme pour tromper la nostalgie. Le tempo augmente et la joie remonte à la surface.

« Le country, ça se joue comme ça [il se penche en arrière], le bluegrass, ça se joue comme ça [il incline son corps vers l’avant] », me dit Frank Powell, luthier à temps perdu, pour montrer comment on fonce dans les accords, la pédale au fond.

« Ça pousse comme une herbe sur toi, tu ne peux jamais t’en débarrasser. »

Le terme « bluegrass » s’est imposé dans les années 1940, quand le fondateur Bill Monroe a formé les Blue Grass Boys, et qu’on cherchait à nommer cette sous-catégorie de musique de cet État célèbre aussi pour ce type de gazon. Ni vraiment folk ni parfaitement western, bien qu’un peu les deux, et mêlée aux musiques traditionnelles des îles Britanniques.

Avec son chapeau de cowboy et sa voix haut perchée, Monroe a imposé des règles implicites au style acoustique. Une mandoline, un banjo, une guitare, un violon et une contrebasse. Le style puise dans les reels écossais et les danses carrées anglaises des pionniers des Appalaches. Mais il emprunte aussi à la musique afro-américaine, vu que le banjo, joué par les esclaves, est dérivé d’instruments à cordes africains.

Blue Moon of Kentucky de Monroe a été reprise par Elvis Presley dans un de ses premiers enregistrements.

« Comme toutes les grandes musiques américaines, elle a des sources africaines », dit Dave Howard, qui a fondé la Louisville Folk School. Le but est de transmettre et de faire vivre l’héritage musical original du Kentucky, mais aussi d’enseigner d’autres traditions musicales.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Dave Howard, fondateur de la Louisville Folk School

« Nous sommes très fiers de notre musique, et nous voulons la faire connaître, mais c’est la même chose pour tous les peuples, alors on enseigne aussi la musique afro-cubaine et d’Afrique de l’Ouest. »

Devant la scène, des centaines de chaises pliantes ont été installées en rangées. Derrière les roulottes et les tentes, les musiciens jamment et échauffent leur voix, sachant qu’à tout moment un inconnu peut débarquer avec sa guitare et foutre la répétition en l’air, mais ce n’est pas très grave.

Cette année, le festival rend hommage à JD Crow, mort pendant la pandémie. Le type jouait du banjo si vite dans Ain’t Gonna Work Tomorrow qu’on pourrait croire à une chanson joyeuse, alors qu’elle raconte l’histoire du gars qui a perdu sa blonde, perdu tout son argent aux courses et lâché sa job pour partir faire le tour du monde et éparpiller sa peine.

Si je demande à Cody, il me dit que la foule est « de gauche » à 80 % (l’État a voté 62 % Trump, 36 % Biden en 2020). D’autres me disent « 50-50 ».

Un type qui a fait fortune dans la voirie me dit : « Tout le monde que je connais vote Trump. Avec tout l’argent que je lui ai envoyé, j’espère bien qu’il va gagner. Il dit des conneries sans arrêt, je ne l’aime pas du tout, mais je n’aime pas les taxes. »

J’avais le goût de lui dire que sans les taxes, il n’aurait peut-être pas fait autant d’argent à construire des routes, mais le groupe suivant arrivait sur scène, et déjà parler politique dans un festival, ça fait désordre. J’ai arrêté mon sondage.

Dans un article de la Harvard Political Review1, la musicologue Chloe Levine note que les thèmes traditionnels du bluegrass, dont les vedettes sont presque exclusivement blanches, trouvent un écho dans le discours conservateur (nostalgie du bon vieux temps, valeurs traditionnelles, religion). Mais une nouvelle génération, urbaine, redonne un élan au genre, en réinvente le contenu et mêle les enjeux contemporains à l’air des montagnes.

Le Kentucky a aussi donné naissance à un folk protestataire, après tout, comme celui de Sarah Ogan Gunning, qui chantait dans Girl of Constant Sorrow la famine des mineurs et l’exploitation des ouvriers, il y a presque 100 ans.

Alors, le bluegrass est-il bleu ou rouge ? Va savoir. Ce soir, la nuit est douce, la musique sonne bien, la foule est relaxe. Le bluegrass, c’est aussi « boissons fraîches, banjo et amis ».

Entre les nuages, la lune apparaît, car, je vous le rappelle, je suis dans l’Old Kentucky where the skies are always blue.

1. Consultez l’article de la Harvard Political Review