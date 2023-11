Ça se lit comme un roman policier ou comme le scénario d’un épisode de l’émission The Blacklist, mais pourtant, il n’y a rien de fictif à l’acte d’accusation que le département de la Justice des États-Unis a rendu public mercredi.

On y décrit en détail un complot pour assassiner plusieurs critiques du gouvernement indien de Narendra Modi et militants actifs pour la création d’un État sikh indépendant dans l’actuel État du Pendjab indien. Et le Canada est au cœur de l’affaire.

Les grandes lignes de l’acte d’accusation vont comme suit : un homme se présentant comme un agent gouvernemental indien serait entré en contact avec un citoyen indien, Nikhil Gupta, en mai dernier, lui demandant d’organiser aux États-Unis l’assassinat d’un avocat et militant politique américain d’origine indienne.

Le même monsieur Gupta aurait appelé à la rescousse un de ses collaborateurs. Ce dernier – un informateur des autorités américaines – a prétendu organiser l’assassinat en recommandant un tueur à gages, qui, dans les faits, était un policier infiltré. M. Gupta a été arrêté en République tchèque le 30 juin dernier.

Inutile de dire que l’assassinat n’a jamais eu lieu. La personne visée, Gurpatwant Singh Pannum, avocat et militant indépendantiste sikh qui partage son temps entre l’État de New York et la Californie, est toujours en vie et compte toujours organiser un référendum à San Francisco sur la création d’un État sikh indépendant, le Khalistan, au cours des prochains mois. Il accuse l’Inde de « terrorisme transnational ».

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans l’acte d’accusation, le procureur du district sud de l’État de New York fait le lien direct entre le complot qui a été mis au jour aux États-Unis et le meurtre de Hardeep Singh Nijjar sur le sol canadien le 18 juin.

Vous savez, ce meurtre que Justin Trudeau a dénoncé en septembre à la Chambre des communes, disant détenir des « allégations crédibles » selon lesquelles des agents du gouvernement indien y étaient liés. Le tout a mené à une sérieuse prise de bec diplomatique entre les gouvernements indien et canadien.

On apprend en lisant l’acte d’accusation rendu public mercredi que le même « agent indien » qui aurait commandé un assassinat aux États-Unis aurait aussi discuté avec M. Gupta du désir d’éliminer d’autres militants au Canada. Au moins trois d’entre eux.

Il aurait aussi envoyé une photo du cadavre de M. Singh Nijjar, après qu’il a été abattu en Colombie-Britannique, l’invitant à accélérer la cadence pour se débarrasser de la victime américaine et lui faisant miroiter d’autres contrats sordides à venir.

Le tout donne froid dans le dos.

Comment a réagi Delhi aux accusations venues des États-Unis et qui avaient fait l’objet d’un premier article dans le Financial Times la semaine dernière ? En bref : rien à voir avec la réaction épidermique réservée au Canada.

Mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’Inde a annoncé que le gouvernement avait mis sur pied un « comité de haut niveau » qui examinera les informations en provenance des États-Unis. « Nous prenons ces informations au sérieux puisqu’elles contreviennent aussi à nos intérêts de sécurité », a écrit Arindham Bagchi.

Quand Justin Trudeau a dévoilé les soupçons du Canada, le même ministère des Affaires étrangères a qualifié « d’absurdes » les accusations canadiennes. « Nous sommes un pays démocratique, fermement attaché à l’État de droit. […] Ces allégations infondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes khalistanais (sikhs séparatistes), qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde. L’inaction du gouvernement canadien en la matière est une préoccupation de longue date », a écrit le gouvernement indien il y a à peine deux mois.

On se souvient de la suite. Le Canada a mis un diplomate indien à la porte. L’Inde a répliqué. Plus de 40 diplomates canadiens ont quitté l’Inde. Le ton a monté jusqu’à mettre sur la glace – pendant un temps – la délivrance de visas.

Le jour et la nuit. Pour les mêmes allégations.

Justin Trudeau a dû pousser un long soupir de soulagement en lisant l’acte d’accusation américain. Il n’est plus le seul à demander des comptes à la puissance émergente. Il a à ses côtés le géant américain.

Cela dit, il devrait tirer une leçon importante de cette affaire. Et elle n’est pas seulement sur la différence du poids politique entre le Canada et les États-Unis aux yeux de l’Inde.

Si Justin Trudeau avait présenté des preuves de ce qu’il a avancé devant la Chambre des communes, ou ne serait-ce que dévoilé les contours de l’enquête de la Gendarmerie royale, le gouvernement indien y aurait réfléchi à deux fois avant de jouer la biche effarouchée.

Reste qu’aujourd’hui, la biche est sous les projecteurs.