Il y a des hommes dans les rues qui soutiennent leurs sœurs, leurs filles, leurs mères. Ils marchent vers les forces de sécurité, prêts à se sacrifier pour la liberté. C’est ça, la révolution. Plus le régime tue, plus le peuple est déterminé à retourner dans la rue. Plus il tue, plus les gens sont braves et en colère.