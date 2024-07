Haïti L’ONU condamne à nouveau l’augmentation de la violence des gangs

Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé à l’unanimité une résolution condamnant « dans les termes les plus forts » la violence croissante des gangs et les activités criminelles en Haïti qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays et la région.