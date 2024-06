(Port-au-Prince) Le nouveau premier ministre d’Haïti, Garry Conille, est sorti dimanche de l’hôpital, ont annoncé deux sources gouvernementales à l’AFP, après y avoir été admis la veille en raison d’un malaise respiratoire.

Agence France-Presse

L’état de santé du dirigeant est stable, selon ces deux mêmes sources.

Dans l’après midi dimanche, Garry Conille a publié une vidéo dans laquelle il s’adresse à la caméra, debout.

« Je publie cette vidéo pour vous assurer que je vais bien », a-t-il déclaré, promettant également que son cabinet ministériel serait complété cette semaine.

Le nouveau premier ministre avait été hospitalisé samedi pour une « crise d’asthme », avait annoncé une source gouvernementale à l’AFP.

« Suite à une semaine d’activités intenses », M. Conille « a eu un léger malaise » samedi après-midi « et s’est rendu à l’hôpital pour recevoir des soins », avait relaté le bureau de communication du premier ministre haïtien samedi soir sur le réseau social X.

La semaine dernière, Garry Conille, 58 ans, a été nommé premier ministre par le conseil présidentiel de transition d’Haïti à la suite de la démission en mars du premier ministre Ariel Henry face à une flambée de violence des gangs dans le pays. Il a prêté serment lundi.

Médecin de profession, le responsable politique avait déjà été à la tête du gouvernement haïtien pendant six mois entre 2011 et 2012, et officiait jusqu’à récemment en tant que directeur régional pour le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Avant son urgence médicale samedi, Garry Conille avait visité l’aéroport international de la capitale Port-au-Prince, louant les efforts des forces de sécurité ayant permis la reprise des vols après plus de trois mois d’interruption due aux violences.

Fin février, des gangs ont lancé des attaques coordonnées contre des sites stratégiques à Port-au-Prince, disant vouloir renverser M. Henry.

Port-au-Prince est à 80 % aux mains des bandes criminelles, accusées de nombreuses exactions, en particulier meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon.

Dimanche, le président du Kenya William Ruto a annoncé que le déploiement de policiers kényans dans le cadre d’une mission soutenue par l’ONU en Haïti aurait lieu « probablement la semaine prochaine ou la suivante ».

La population est également confrontée à une grave crise humanitaire, avec des pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres produits de base.