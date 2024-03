Haïti La situation humanitaire toujours plus précaire à Port-au-Prince

(Port-au-Prince) Hôpitaux attaqués, arrivée de nourriture menacée, infrastructures bloquées : la capitale haïtienne Port-au-Prince faisait face en fin de semaine à une situation humanitaire de plus en plus précaire, dans le contexte d’affrontements entre police et bandes armées.