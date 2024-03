Haïti Le gouvernement déclare l’état d’urgence après l’assaut d’une prison

(Port-Au-Prince) Le gouvernement haïtien a déclaré l’état d’urgence et imposé un couvre-feu nocturne dimanche soir dans le but de reprendre le contrôle des rues après une explosion de violence par des membres de gangs armés qui ont pris d’assaut les deux plus grandes prisons du pays.