Des gens marchent et conduisent dans une rue couverte de débris et de roches utilisées pour bloquer une route à Port-au-Prince, le 18 janvier.

Six religieuses victimes d’enlèvement en Haïti

(Port-au-Prince) Huit personnes, dont six religieuses qui se rendaient dans des écoles, ont été enlevées vendredi à Port-au-Prince, selon la Conférence haïtienne des religieux (CHR), dans un contexte de recrudescence des rapts dans le pays.

Agence France-Presse

« Le bureau de la CHR apprend avec grande émotion la triste nouvelle de l’enlèvement de six religieuses de la Congrégation des Sœurs de Sainte Anne et d’autres occupants de l’autobus qui les transportait », a écrit l’organisation dans une note interne obtenue par l’AFP.

Des personnes armées les ont enlevées vendredi vers 7 h du matin dans une rue de la capitale, au moment où les religieuses se rendaient vers les différents établissements scolaires au sein desquels elles travaillent, a précisé un responsable de la CHR, joint par l’AFP.

Il n’a pas donné davantage d’informations sur les deux autres occupants.

« Ces enlèvements de trop remplissent de tristesse et d’effroi les consacré(e)s d’Haïti et les âmes de bonne volonté », a ajouté la CHR.

Une responsable de la congrégation Sainte-Anne, contactée par l’AFP, n’a pas souhaité faire de commentaire « pour des raisons de sécurité liée aux victimes ».

Il n’a, pour l’instant, pas été fait état d’une demande de rançon de la part des ravisseurs.

Les enlèvements, d’inconnus et de personnalités, se multiplient depuis plusieurs semaines à Port-au-Prince et sur certaines routes nationales. La semaine dernière, un médecin et un juge de paix ont été enlevés avant d’être relâchés après versement de rançons.

Le fils d’un autre médecin responsable d’importants centres de santé, emporté par des ravisseurs fin novembre, est lui encore en captivité malgré le versement de plusieurs rançons et des manifestations de soutien.

Ces enlèvements interviennent en même temps qu’une intensification à Port-au-Prince d’attaques meurtrières des gangs, qui contrôlent une grande partie de la capitale.

Face à une profonde crise économique, sécuritaire et politique, le Conseil de sécurité de l’ONU a donné en octobre son accord pour l’envoi en Haïti d’une mission multinationale menée par le Kenya afin d’aider la police haïtienne.