Des membres armés du « G9 et famille » ont manifesté contre le premier ministre haïtien Ariel Henry, le 19 septembre à Port-au-Prince.

PHOTO ODELYN JOSEPH, ASSOCIATED PRESS

(New York) L’administration Biden a promis vendredi 100 millions US pour soutenir une force multinationale dirigée par le Kenya visant à rétablir la sécurité en Haïti et a exhorté les autres pays à apporter des contributions similaires.

Matthew Lee Associated Press

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé que les États-Unis fourniraient la logistique, y compris le renseignement, le transport aérien, les communications et le soutien médical à la mission, qui doit encore être approuvée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Hormis le Kenya, qui dirigerait l’opération, des troupes de plusieurs pays des Caraïbes seraient également déployées dans le pays.

M. Blinken a exhorté la communauté internationale à promettre du personnel supplémentaire ainsi que du matériel, de la logistique, de la formation et du financement pour que cet effort réussisse.

PHOTO BING GUAN, ASSOCIATED PRESS Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken

Il a prévenu ses collègues de quelque 20 pays que les Haïtiens « ne pouvaient pas attendre plus longtemps »

M. Blinken a affirmé qu’il était impératif que le Conseil de sécurité autorise la mission le plus rapidement possible afin que la force puisse être opérationnelle dans les prochains mois. Il a toutefois souligné que l’aide internationale ne pouvait constituer qu’une partie du redressement d’Haïti après des années de corruption, d’anarchie, de violence des gangs et de chaos politique.

« L’amélioration de la sécurité doit s’accompagner de progrès réels pour résoudre la crise politique, a-t-il affirmé. La mission de soutien ne remplacera pas le progrès politique. »

M. Biden a également organisé une réunion à huis clos vendredi pour parler d’Haïti, des besoins de la mission kenyane proposée et des résultats d’un voyage en Haïti effectué par de hauts responsables kenyans en août. Plus de 30 pays ont assisté à la réunion, et au moins 11 d’entre eux ont pris des engagements concrets de soutien, selon un haut responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations.

Le type de soutien promis n’était pas clair, et le responsable n’a pas commenté la position de la Chine et de la Russie concernant une éventuelle résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui autoriserait la mission au Kenya.

La violence des gangs a augmenté dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince et ses environs ces derniers mois, avec 1860 personnes tuées, blessées ou kidnappées entre avril et juin, soit une augmentation de 14 % par rapport aux trois premiers mois de l’année, selon aux dernières statistiques de l’ONU.