(New York) Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi qu’une solution durable à la crise en Haïti devra venir de l’intérieur de ce pays en crise, mais il a estimé que ce consensus haïtien n’existait pas encore.

James McCarten La Presse Canadienne

M. Trudeau a fait ces commentaires lors de sa dernière journée au siège de l’Organisation des Nations unies (ONU), à New York.

Alors qu’il prenait place à côté d’Ariel Henry, premier ministre par intérim d’Haïti, M. Trudeau a aussi annoncé 80 millions supplémentaires en aide humanitaire et en aide à la sécurité pour la police nationale haïtienne, complètement dépassée par les activités des gangs criminels.

Le Canada impose par ailleurs de nouvelles sanctions contre trois autres membres du monde des affaires haïtien, gangrené par la corruption, portant le total à 29 à ce jour.

Lors de sa conférence de presse de clôture à New York, jeudi, M. Trudeau n’a pas répondu directement à la question de savoir si le Canada participerait à une mission multinationale pour intervenir directement dans la crise en Haïti.

« On ne peut pas continuer de mettre des diachylons sur les crises et les défis auxquels les Haïtiens font face sans que les Haïtiens eux-mêmes soient au centre de toute solution, a-t-il dit en français. Pour l’instant, le gouvernement haïtien n’est pas en train de rassembler assez un consensus ou de l’unité pour que n’importe quelle intervention soit réussie ».

« Nous avons besoin que le gouvernement d’Haïti prenne au sérieux la nécessité de créer un consensus politique, mais aussi d’amener le peuple haïtien lui-même en appui pour les interventions ou les plans que nous avons pour stabiliser et aider le peuple haïtien », a dit M. Trudeau.

« C’est pourquoi j’ai demandé aujourd’hui au premier ministre Henry d’en faire beaucoup plus, de créer une unité politique et un consensus autour du soutien international et peut-être des interventions », a ajouté le premier ministre en anglais.

M. Trudeau a reconnu qu’en plus de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, « une aide sécuritaire et peut-être militaire » sera peut-être nécessaire pour stabiliser ce qu’il a appelé la « situation cataclysmique » actuelle en Haïti. Mais il n’a pas voulu préciser quel pourrait être le rôle du Canada.

Groupe consultatif ad hoc

M. Trudeau et l’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, Bob Rae, ont également présidé jeudi un groupe consultatif ad hoc composé de délégués de l’ONU qui tentent de tracer la voie à suivre dans ce délicat dossier.

« En Haïti, il n’y a pas de solution extérieure à cette situation, déclarait-il plus tôt jeudi matin. Nous avons un rôle à jouer de l’extérieur […], mais nous avons besoin de plus de dialogue, de plus de consensus en Haïti et autour du peuple haïtien. »

Des gangs criminels très violents sévissent en Haïti depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, bloquant les livraisons de carburant et terrorisant la population locale, le tout au milieu d’une épidémie de choléra.

L’automne dernier, le premier ministre Henry a demandé une intervention militaire extérieure pour éliminer les gangs et assurer l’aide humanitaire. Cet appel a intensifié les pressions sur le Canada, de la part de l’ONU et de ses alliés comme les États-Unis, pour qu’Ottawa prenne les devants dans cette initiative.

Le Kenya a depuis proposé de jouer ce rôle, et les États-Unis seraient sur le point de demander au Conseil de sécurité de l’ONU d’approuver le déploiement d’une force multinationale en Haïti.

Les nouvelles sanctions annoncées jeudi par Ottawa visent les hommes d’affaires Marc Antoine Acra, Carl Braun et Jean-Marie Vorbe. Ces « trois membres de l’élite économique haïtienne » seront interdits de territoire au Canada et feront l’objet d’une interdiction générale de transactions.

« Le Canada a des raisons de croire que ces personnes attisent la violence et l’instabilité en Haïti en se livrant à des actes de corruption et à d’autres actes criminels, et en permettant aux gangs armés de mener des activités illégales qui terrorisent la population et menacent la paix et la sécurité en Haïti », indique un communiqué d’Affaires mondiales Canada.