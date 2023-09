(Genève) L’expert de l’ONU sur les droits de la personne en Haïti s’est dit lundi « extrêmement alarmé » par la décision de la République dominicaine de fermer sa frontière avec Haïti, l’appelant à « reconsidérer sa décision » et à autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire.

Agence France-Presse

Le président dominicain Luis Abinader a annoncé dimanche que la frontière entre les deux pays, fermée depuis le 14 septembre, le restera ainsi jusqu’à ce que les Haïtiens renoncent à leur projet de canal s’approvisionnant dans la rivière du Massacre, qui marque la frontière entre les deux pays.

« Je suis extrêmement alarmé par la décision du gouvernement de la République dominicaine de fermer sa frontière terrestre, maritime et aérienne avec Haïti. J’exhorte le gouvernement à reconsidérer sa décision qui aura de graves conséquences sur les populations des deux côtés de la frontière », a réagi l’expert de l’ONU, qui est mandaté par le Conseil des droits de l’homme, mais ne s’exprime pas en son nom.

« J’exhorte les deux gouvernements à revenir à la table des négociations » et à « parvenir à une fin pacifique et rapide à cette crise », a-t-il ajouté, tout en les encourageant à accepter, en cas de désaccord persistant, un « arbitrage international ».

M. O’Neill fait valoir que la fermeture de la frontière aura des répercussions économiques immédiates en République dominicaine, où des « milliers d’emplois sont menacés ».

« Du côté haïtien, l’impact sera encore plus désastreux. En raison de l’insécurité et de la violence des gangs en Haïti, de nombreux produits essentiels comme la nourriture, le matériel médical et les médicaments sont importés de la République dominicaine », explique-t-il, rappelant que Haïti reçoit au moins 25 % de ses ressources alimentaires de la République dominicaine.

Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, est enlisé depuis des années dans une crise économique et politique aggravée par la violence des gangs.

« Des vies sont en jeu », a souligné M. O’Neill insisté, exhortant Saint-Domingue « à l’acheminement de toutes les formes d’aide humanitaire et de biens essentiels à Haïti afin d’éviter d’aggraver davantage une crise déjà grave ».

La construction du canal est un projet de promoteurs privés à des fins d’irrigation.

Le président dominicain a insisté dimanche sur le fait que la rivière du Massacre, également appelée Dajabon, naissait en territoire dominicain et mesurait 55 km, dont 9 km de frontière et « 2 km en territoire haïtien », là où est construit le canal.

Le gouvernement de Port-au-Prince estime lui que Haïti « peut souverainement décider de l’exploitation de ses ressources naturelles » et « faire des prises » dans la rivière.

Cette crise diplomatique survient alors que les relations entre les deux pays sont déjà tendues en raison de l’immigration haïtienne.