La tempête Idalia se renforce et approche Cuba

(Miami) La tempête tropicale Idalia, qui devrait se renforcer jusqu’à devenir un ouragan dans les prochaines heures, s’approchait lundi de Cuba, où des milliers de personnes ont été évacuées en prévision de fortes pluies et vents violents.

Gerard MARTINEZ Agence France-Presse

« Idalia devrait se transformer en ouragan en approchant l’ouest de Cuba dans la journée [de lundi] » avant de continuer à s’intensifier dans le golfe du Mexique jusqu’à toucher terre dans l’ouest de la Floride mercredi, a précisé le Centre national des ouragans (NHC).

À 13 h locales, Idalia se trouvait à 80 km des côtes de la pointe ouest de Cuba, et progressait avec des vents soutenus allant jusqu’à 110 km/h, selon le dernier rapport du NHC.

PHOTO YAMIL LAGE, AGENCE FRANCE-PRESSE Des nuages sombres sont visibles au-dessus de La Havane en raison de la tempête tropicale Idalia, le 28 août.

Selon des médias locaux, près de 8000 habitants de la province de Pinar del Río, à l’ouest de l’île, ont évacué leur habitation en prévision de l’arrivée de la tempête. Cette région avait été touchée en septembre 2022 par l’ouragan Ian de catégorie 3, qui a fait au moins deux morts à Cuba.

À La Havane, les habitants ont commencé lundi à se confiner chez eux, tandis que les ambassades du Canada et des États-Unis ont annoncé sur le réseau X suspendre leurs activités lundi après-midi et mardi.

De la pluie, une forte houle et des vents puissants sont attendus sur l’île et ces intempéries pourraient entraîner des inondations et des coulées de boue, a prévenu le NHC.

« Ouragan majeur »

Idalia devrait ensuite atteindre la Floride mercredi à 7 h locales (7 h heure de l’Est), selon les estimations de sa trajectoire. Mais le lieu exact où la tempête touchera terre reste encore difficile à prédire, ont expliqué les experts.

IMAGE NOAA VIA ASSOCIATED PRESS Sur cette image satellite fournie par la National Oceanic and Atmospheric Administration lundi matin, on voit la tempête tropicale Idalia se déplacer entre la péninsule mexicaine du Yucatan, à gauche, et Cuba, à droite.

À ce stade, elle sera probablement devenue un « ouragan majeur », classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3 sur l’échelle Saffir-Simpson, qui en comprend 5 au total.