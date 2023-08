(Tampa) Une grande partie de la Floride était en mode catastrophe, mardi, quelques heures seulement avant l’arrivée d’Idalia, qui devrait se transformer rapidement en « un ouragan majeur extrêmement dangereux » avant de frapper la côte du Golfe mercredi.

Laura Bargfeld Associated Press

Les résidants de la Floride ont chargé des sacs de sable et ont été évacués de leurs maisons situées dans les zones basses de la côte du Golfe pour se préparer à une tempête qui, selon le Centre national des ouragans, pourrait provoquer des vents allant jusqu’à 193 km/h.

Cela en ferait un ouragan de catégorie 3 – un coup potentiellement dur pour un État qui continue de subir les dégâts persistants causés par l’ouragan Ian de l’année dernière.

En conférence de presse mardi matin, le gouverneur de la Floride Ron DeStantis a dit que les résidants avaient encore le temps de faire leurs préparations finales, mais qu’ils devaient absolument les faire maintenant.

Les péages ont été enlevés sur les autoroutes hors de la zone dangereuse, des refuges ont été ouverts, des hôtels sont prêts à accueillir les évacués et plus de 30 000 travailleurs des services publics sont déployés pour effectuer les réparations le plus rapidement possible à la suite de l’ouragan, a-t-il déclaré.

PHOTO YAMIL LAGE, AGENCE FRANCE-PRESSE Des nuages sombres sont visibles au-dessus de La Havane en raison de la tempête tropicale Idalia, le 28 août.

« Vous n’êtes pas obligé de quitter l’État. Vous n’êtes pas obligé de parcourir des centaines de kilomètres. Vous devez vous rendre sur un terrain plus élevé dans une structure sûre. Vous pouvez affronter la tempête là-bas, puis rentrer chez vous », a ajouté M. DeSantis.

À 8 h, mardi, l’ouragan Idalia se trouvait à environ 515 kilomètres au sud-sud-ouest de Tampa, avec des vents maximums soutenus de 130 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans. Idalia se déplaçait vers le nord à 22 km/h.

Le centre d’Idalia touchera très probablement une zone peu peuplée de la côte du Golfe connue sous le nom de Big Bend, avant de traverser la péninsule et d’inonder le sud de la Géorgie ainsi que les Carolines, jeudi, ont indiqué les prévisionnistes.

IMAGE NOAA VIA ASSOCIATED PRESS Sur cette image satellite fournie par la National Oceanic and Atmospheric Administration lundi matin, on voit la tempête tropicale Idalia se déplacer entre la péninsule mexicaine du Yucatan, à gauche, et Cuba, à droite.

« À l’heure actuelle, le plus grand danger est l’onde de tempête », a prévenu Robbie Berg, spécialiste principal des ouragans au Centre national des ouragans de Miami.

« Nous nous attendons à une montée de 8 à 12 pieds au-dessus des niveaux de marée normaux dans certaines parties de la région de Big Bend en Floride. »

Idalia a frappé Cuba avec de fortes pluies, en particulier dans la partie la plus occidentale de l’île, où la province productrice de tabac de Pinar del Río se remet encore des ravages causés par l’ouragan Ian. Les résidants ont été évacués vers les maisons d’amis et de parents alors que jusqu’à dix centimètres de pluie sont tombés, ont rapporté les stations météorologiques.

Idalia est la première tempête à frapper la Floride au cours de cette saison des ouragans, mais seulement la dernière d’un été de catastrophes naturelles, marqué notamment par des incendies de forêt à Hawaii, au Canada et en Grèce, la première tempête tropicale à frapper la Californie depuis 84 ans et des inondations dévastatrices au Vermont.