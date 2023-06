Haïti

Une dizaine de membres présumés d’un gang lapidés et brûlés vifs à Port-au-Prince

(Port-au-Prince) Plus d’une dizaine de membres présumés d’un gang ont été lapidés et brûlés vifs lundi par des habitants d’un quartier de Port-au-Prince, selon la police et des témoins, l’ONU s’alarmant ce même jour d’une insécurité digne d’un « conflit armé ».