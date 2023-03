Huit millions de Cubains étaient appelés dimanche à ratifier les 470 candidats, 263 femmes et 207 hommes, en majorité membres du Parti communiste cubain (PCC, parti unique), destinés à occuper les 470 sièges de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire pour les cinq ans à venir.

(La Havane) Cuba a renouvelé son Assemblée nationale avec la ratification par les électeurs des 470 candidats qui se présentaient pour le même nombre de sièges et une participation en hausse par rapport aux deux derniers scrutins, a annoncé lundi l’autorité électorale.

Selon Alina Balseiro, présidente du Conseil électoral national (CEN), la participation, seul enjeu du scrutin législatif de dimanche, a atteint 75,92 %.

Ce taux, dont le chiffre a été remis en cause par l’opposition considérée comme illégale dans le pays communiste, représente une hausse importante par rapport au dernier scrutin municipal de novembre (68,5 %), un plus bas depuis la mise en place d’élections à Cuba en 1976.

Elle était de 74 % lors du référendum en septembre sur le Code de la famille, et de 90 % lors du référendum sur la Constitution en 2019.

Huit millions de Cubains étaient appelés à ratifier les 470 candidats, 263 femmes et 207 hommes, en majorité membres du Parti communiste cubain (PCC, parti unique), destinés à occuper les 470 sièges de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire pour les cinq ans à venir.

Les « résultats préliminaires valident l’élection des 470 candidats proposés », a ajouté la présidente du CEN.

Dans le système de vote cubain, les électeurs avaient sur leur bulletin deux possibilités : cocher le nom d’un ou plusieurs candidats de la circonscription ou cocher l’option « vote pour tous » qui impliquait un soutien aux 470 candidats.

Selon la présidente du CEN, 72,1 % des électeurs ont choisi le « vote pour tous » et 27,9 % le vote sélectif.

« Avec le vote uni [pour tous], nous défendons l’unité du pays, l’unité de la révolution, notre futur, notre Constitution socialiste », a déclaré dimanche le président cubain Miguel Diaz-Canel, 62 ans, après avoir voté dans sa ville de Santa Clara, à 280 km de La Havane, où il était candidat.

PHOTO FOURNIE PAR CUBADEBATE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Le président cubain Miguel Diaz-Canel a voté à Santa Clara.

Pendant les semaines précédant le scrutin, les candidats, dont le président Diaz-Canel, ont mené une inhabituelle campagne de terrain pour écouter les doléances des Cubains.

Privée de candidats, l’opposition avait appelé sur les réseaux sociaux à l’abstention.

Dans un déclaration commune, plusieurs collectifs citoyens d’observation électorale, ont dénoncé les « élections les plus irrégulières » depuis 1976.

Ils ont dénoncé « une répression contre les militants et observateurs qui souhaitaient observer le processus électoral » et souligné la prolongation d’une heure de l’ouverture des bureaux de vote dimanche, décidée par les autorités électorales « sans raison de force majeure comme le prévoit la loi ».

Le 19 avril, le candidat à la présidence sera choisi parmi les députés et élu par cette même assemblée. Miguel Diaz-Canel, premier président à diriger le pays après les années de pouvoir des frères Fidel et Raul Castro, devrait être candidat à la réélection pour un deuxième et dernier mandat.