(La Havane) Un avion a atterri d’urgence à La Havane dimanche et les passagers l’ont évacué par les toboggans après une collision avec des oiseaux et l’apparition de fumée dans la cabine, ont annoncé les autorités cubaines et la compagnie aérienne.

Agence France-Presse

Selon la Corporation de l’aviation cubaine (Cacsa), qui gère le secteur de l’aviation à Cuba, l’incident s’est produit à 12 h 05 peu après le décollage du Boeing 737 de la compagnie américaine Southwest Airlines à destination de Fort Lauderdale, en Floride.

« Selon la procédure établie, il (l’avion) a été autorisé à atterrir à l’aéroport de La Havane. Les passagers ont été évacués et sont en bonne santé », a ajouté la Cacsa, qui a ouvert une enquête.

Selon Southwest Airlines, des oiseaux ont heurté un des moteurs ainsi que le nez de l’appareil, qui transportait 147 passagers et six membres d’équipage.

« Les pilotes sont retournés en sécurité à La Havane où les passagers ont évacué l’avion par les toboggans en raison de fumées dans la cabine », a précisé la compagnie dans un communiqué transmis à l’AFP.