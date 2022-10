Une résurgence des cas de choléra affecte actuellement plusieurs pays de la planète. Et en raison d’une pénurie de vaccins, on donne une seule dose par personne au lieu de deux, afin de protéger le plus de gens possible… à court terme. État des lieux.

André Duchesne La Presse

Qu’est-ce que le choléra ?

« Le choléra est une infection causée par une bactérie existant sous plusieurs formes dont certaines produisent des toxines qui rendent les gens malades », indique la Dre Marie-Sarah Gagné-Brosseau, médecin spécialiste en neurologie rattachée à la clinique du voyageur Summit Health de Montréal. Le choléra se traduit par des diarrhées et des vomissements dont l’intensité varie et qui peuvent mener à la mort dans les cas les plus sévères. « Ça peut être tellement intense que des personnes vont se déshydrater et décéder en 24 à 36 heures », ajoute la Dre Gagné-Brousseau.

Comment peut-on en être atteint ?

« La source principale est l’eau contaminée et tout ce qui a été en contact avec cette eau, comme des fruits et légumes crus, des fruits de mer pas assez cuits, entre autres », poursuit la Dre Gagné-Brosseau. Or, dans les derniers mois, différents facteurs ont eu pour effet de réduire l’accès à des sources d’eau potable, que ce soit des inondations, des sécheresses ou des déplacements de populations, indiquent des organismes d’aide.

En Haïti

En Haïti, la situation est grave. « Nous avons maintenant dépassé les 1000 cas suspects [1010], dont 73 cas confirmés. C’est une véritable catastrophe », indique Bruno Maes, représentant de l’UNICEF en Haïti en entrevue à La Presse. « Les premiers cas étaient limités au département de l’ouest, soit Port-au-Prince et sa zone métropolitaine. Mais là, les cas ont débordé sur trois autres départements : le Centre, l’Artibonite et les Nippes. Et plus de la moitié des cas sont des enfants de moins de 14 ans ». Le pays enregistre aussi 17 décès.

Ailleurs dans le monde

PHOTO MOHAMED AZAKIR, REUTERS Camp de réfugiés syriens à Qab Elias situé dans la vallée de la Bekaa, au Liban

La Syrie est touchée depuis fin septembre, une première depuis 2009. La maladie a traversé la frontière avec le Liban, où vivent 1,5 million de réfugiés syriens. Depuis le 6 octobre, le Liban a recensé 169 cas. S’ajoutent 5 décès. Au Kenya, les autorités confirment une soixantaine de cas dans six comtés, dont la capitale, Nairobi. Toujours en Afrique, 39 cas et 3 décès ont été signalés dans le camp de réfugiés de Minawao, au Cameroun. La Somalie est à la fois frappée d’une famine de grande ampleur et de plusieurs cas de choléra chez les enfants.

Dans 29 pays

En date du 19 octobre, des cas de choléra ont été signalés dans 29 pays du monde, peut-on lire sur ONU Info, le site des nouvelles de l’Organisation des Nations unies. « En comparaison, au cours des 5 années précédentes, moins de 20 pays en moyenne avaient signalé de telles flambées épidémiques », indique-t-on. L’organisme ajoute qu’il faut s’attendre à des « épidémies plus nombreuses, plus étendues et plus graves » dans un proche avenir.

Pénurie de vaccins

Il y a par ailleurs une pénurie de vaccins dans le monde. En conséquence, le Groupe international de coordination (ICG) voué à combattre les épidémies a suspendu temporairement son schéma vaccinal et réduit de deux à un le nombre de vaccins par personne. « Face à une éclosion, une des façons de réduire la détérioration de la situation est de vacciner la population en général. C’est dans ce contexte qu’on réduit la vaccination à une dose, explique la Dre Gagné-Brosseau. À court terme, soit deux mois, une personne qui reçoit seulement une dose est tout aussi bien protégée. Il est donc logique de pouvoir donner le vaccin à plus de gens. » Par contre, le vaccin perd rapidement de son efficacité et doit être renouvelé. Selon le site ONU Info, l’immunité contre l’infection dure trois ans si la prise de deux doses se fait dans un intervalle de six mois ou moins.

Au Canada au XIXe siècle

ILLUSTRATION TIRÉE DE WIKICOMMONS Le choléra à Québec en 1832, huile sur toile de Joseph Légaré, Musée des beaux-arts du Canada

Au Canada, le choléra est « une maladie rarement diagnostiquée », soit 40 cas entre 2007 et 2016, lit-on sur le site du gouvernement canadien. Au XIXe siècle, ce fut plus problématique. D’aucuns connaissent l’histoire de Grosse-Île qui, située dans l’estuaire du Saint-Laurent, a été de 1832 à 1937 un lieu de quarantaine pour les immigrants. Des milliers de personnes y sont mortes du choléra à la suite des épidémies de 1832 à 1834. En 1847, une épidémie de typhus a aussi entraîné la mort de milliers de personnes.

Et si vous voyagez ?

Que faire si vous êtes un travailleur humanitaire ou que vous devez voyager dans un des pays touchés ? On prend les deux doses du vaccin oral avant de partir, indique la Dre Marie-Sarah Gagné-Brosseau. Et une fois vaccinés, les gens doivent rester prudents. « Le choléra est une bactérie parmi tant d’autres ; il est important de boire de l’eau potable et idéalement en bouteille. »

