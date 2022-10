PHOTO JESS DIPIERRO OBERT, ARCHIVES REUTERS

Des enfants « d’à peine 10 ans et des femmes âgées » sont à compter parmi les victimes de viols collectifs, dont certaines « ont été mutilées et exécutées après avoir été violées, » détaille le rapport conjoint du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et du bureau de l’ONU en Haïti.