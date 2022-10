« Avec la situation actuelle dans le pays, si toutes les bonnes conditions ne sont pas remplies, on pourrait faire face à une augmentation exponentielle, voire explosive des cas de choléra. On pourrait même parler malheureusement de combinaison parfaite pour un désastre », selon la coordinatrice humanitaire de l’ONU dans le pays, Ulrika Richardson.

(Nations unies) L’ONU a mis en garde jeudi contre un risque d’« explosion » des cas de choléra en Haïti, appelant à la création d’un « couloir humanitaire » pour pallier le blocage du principal terminal pétrolier du pays et assurer l’acheminement d’eau potable à la population.

Agence France-Presse

Le pays a annoncé dimanche les premiers cas de choléra depuis trois ans, avec au moins déjà sept morts.

Onze cas ont été confirmés, 111 sont suspectés, mais « les chiffres pourraient être bien plus élevés », a indiqué jeudi lors d’une conférence de presse par vidéo depuis Haïti la coordinatrice humanitaire de l’ONU dans le pays Ulrika Richardson, notant que les cas semblaient circonscrits pour l’instant à la capitale Port-au-Prince.

Mais « avec la situation actuelle dans le pays, si toutes les bonnes conditions ne sont pas remplies, on pourrait faire face à une augmentation exponentielle, voire explosive des cas de choléra. On pourrait même parler malheureusement de combinaison parfaite pour un désastre », a-t-elle ajouté.

Une épidémie de choléra avait causé la mort de plus de 10 000 personnes en Haïti entre 2010 et 2019.

Depuis l’annonce le 11 septembre par le premier ministre Ariel Henry d’une hausse des prix du carburant, le pays déjà en crise a été le théâtre de nouvelles violences, de pillages et de manifestations. Et depuis mi-septembre, le terminal pétrolier de Varreux, le plus important du pays, est bloqué par des gangs armés.

« Cela veut dire que le pays entier commence à manquer de carburant », forçant certains services de santé à fermer et empêchant la collecte des ordures, a insisté la responsable onusienne.

Sans oublier « l’interruption de la distribution d’eau », sa propreté étant l’une des conditions majeures pour contenir une épidémie de choléra dont la bactérie se transmet par l’eau, et « sauver des vies », a-t-elle ajouté.

L’ONU et les autres organisations humanitaires présentes sur le terrain ont appelé jeudi à la « création immédiate d’un couloir humanitaire pour permettre de faire sortir le carburant et répondre aux besoins urgents de la population ».

Un appel à destination en priorité du gouvernement qui « doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour débloquer le terminal », mais aussi « un plaidoyer pour dire à ceux qui le bloquent que c’est en train littéralement de tuer des gens » et à la communauté internationale qui « doit soutenir Haïti pour renforcer ses forces de sécurité », a expliqué Ulrika Richardson.