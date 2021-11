Caraïbes

Cuba

Dix ans de prison pour un participant à la manifestation du 11 juillet

(La Havane) Un manifestant, accusé notamment d’outrage et de trouble à l’ordre public, a été condamné à dix ans de prison, la plus lourde peine infligée à participant aux manifestations inédites du 11 juillet à Cuba, a appris samedi l’AFP auprès de ses proches et d’une organisation de défense des droits de la personne.