Caraïbes

Séisme à Haïti

Douleur et chaos

(Montréal et Jacmel, Haïti) Lorsque tout s’est mis à trembler samedi, Sabrina Bellefleur s’est jetée sur le sol pour se protéger. En sortant de sa maison, elle a constaté avec effroi qu’une foule s’était massée dans la rue en raison des demeures et immeubles effondrés. « On est sous le choc dans la ville des Cayes », a-t-elle lancé, devant l’ampleur du séisme.