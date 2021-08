Le bilan grimpe à 304 morts et plus de 1800 blessés

(Port-au-Prince) Un séisme de magnitude 7,2 a secoué Haïti samedi matin, causant au moins 304 morts, des centaines de blessés et des disparus dans le sud-ouest de l’île, ravivant les terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010.

Agence France-Presse

Le tremblement de terre s’est produit à 8 h 29 heure locale à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, située à quelque 160 km de la capitale haïtienne Port-au-Prince, selon les données de l’Institut américain de géophysique (USGS).

Églises, commerces, maisons : quantité de bâtiments se sont effondrés lors de la puissante secousse piégeant des centaines d’habitants sous des dalles de béton.

Sans souvent beaucoup de moyens, les habitants se pressent pour sortir des victimes blessées dans l’effondrement des édifices, un effort salué par les services de la protection civile.

« Les premières interventions, menées tant par les sauveteurs professionnels que par des membres de la population ont permis d’extraire de nombreuses personnes des décombres », ont-ils indiqué.

PHOTO RALPH TEDY EROL, ASSOCIATED PRESS Vue aérienne sur l’hôtel Le Manguier qui a été complètement détruit à Les Cayes.

Plus de 1800 personnes ont été blessées lors du séisme et les rares hôpitaux existant dans les régions affectées peinent déjà à fournir les soins d’urgence.

Samedi après-midi, le directeur de la protection civile Jerry Chandler a annoncé à l’AFP qu’au moins trois centres hospitaliers, dans les communes de Pestel, Corailles et Roseaux, étaient saturés.

PHOTO REGINALD LOUISSAINT JR, AGENCE FRANCE-PRESSE Le directeur de la protection civile haïtienne, Jerry Chandler

Le chef du gouvernement, qui a survolé en hélicoptère les zones les plus affectées samedi après-midi, a annoncé que l’état d’urgence avait été déclaré pour un mois sur les quatre départements affectés par la catastrophe.

Menace des gangs

Du personnel et des médicaments ont déjà été acheminés par le ministère de la santé vers la péninsule sud-ouest mais la logistique d’urgence est mise en péril par l’insécurité structurelle qui mine Haïti depuis des mois.

Sur un peu plus de deux kilomètres, l’unique route reliant la capitale à la moitié sud du pays traverse le quartier pauvre de Martissant totalement sous contrôle des gangs armés depuis début juin, empêchant la libre circulation.

« Nous savons tous que nous avons un problème sur Martissant. Nous avons décidé que cette voie serait perméable c’est-à-dire qu’il faut que toute l’aide puisse passer » a déclaré le premier ministre Ariel Henry lors d’un point de presse samedi soir.

« La police ainsi que les FAD’H (Forces armées d’Haïti, NDLR) sont mobilisées et d’autres moyens sont mobilisés afin que cette aide que nous voulons acheminer à nos frères et sœurs en difficulté puisse arriver », a ajouté le chef du gouvernement sans fournir davantage d’explications.

Maisons effondrées

Sur la côte sud, un hôtel de plusieurs étages, baptisé Le Manguier, s’est totalement effondré aux Cayes, troisième ville d’Haïti, piégeant les occupants sous des dalles de béton.

Le corps sans vie de l’ancien sénateur haïtien Gabriel Fortuné, propriétaire de l’hôtel, a été retiré des décombres, selon des témoins. Sa mort a été confirmée par le premier ministre.

PHOTO DELOT JEAN, ASSOCIATED PRESS La résidence de l’évêque catholique des Cayes a été endommagée.

La longue secousse a été ressentie sur l’ensemble du pays et des dégâts matériels ont été enregistrés dans plusieurs villes de la péninsule sud-ouest de l’île, selon des témoins interrogés par l’AFP.

Comptant plus de 200 000 habitants, l’agglomération de Jérémie a ainsi souffert d’importants dommages dans le centre-ville, constitué principalement d’anciennes maisons de plain-pied.

« Le toit de la cathédrale est tombé », a détaillé Job Joseph, habitant de Jérémie. « La grande rue est bloquée […] C’est là qu’il y a toute l’activité économique de la ville ».

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @FRANTZDUVAL

« Les gens sont affolés, les parents sont avec leurs enfants dans les bras et quittent la ville, car il y a des rumeurs de tsunami », a abondé Tamas Jean Pierre.

Une alerte au tsunami avait en effet été lancée dans la foulée du séisme par l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine avant d’être rapidement levée.

La ville de Jérémie, surnommée la cité des poètes, est relativement isolée du pays, car la route nationale qui traverse la péninsule n’est pas encore achevée.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @FRANTZDUVAL Des blessés affluent à l’hôpital de Jérémie suite au séisme.

« J’étais à l’intérieur de chez moi quand ça a commencé à secouer, j’étais près d’une vitre et je voyais toutes les choses tomber », a raconté de son côté à l’AFP, Christella Saint Hilaire, 21 ans, qui vit dans la commune de L’Asile, près de l’épicentre du séisme.

« Un bout de mur est tombé sur mon dos, mais je ne suis pas trop blessée », a poursuivi la jeune femme. « Plusieurs maisons se sont complètement effondrées. »

Le traumatisme du séisme de 2010

Sur des vidéos partagées en ligne, des riverains ont ainsi filmé des ruines de divers bâtiments en béton, dont une église dans laquelle une cérémonie était apparemment en cours samedi matin dans la commune de Les Anglais, à 200 km au sud-ouest de Port-au-Prince.

PHOTO REUTERS

Le pays le plus pauvre des Amériques garde encore en mémoire le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province.

Plus de 200 000 personnes avaient été tuées et plus de 300 000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe.

Plus d’un million et demi d’Haïtiens s’étaient ensuite retrouvés sans logis, plaçant les autorités et la communauté humanitaire internationale devant le colossal défi d’une reconstruction dans un pays sans cadastre ni règles de bâtisse.

Selon Frantz Duval, rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvelliste, « la coordination des secours n’est pas encore mise en place », a-t-il indiqué sur Twitter.

Thomas Lalime, chroniqueur au journal Le Nouvelliste, déplore le peu de mesures qui ont été mises en place depuis le tremblement de terre d’il y a 10 ans. « On est aussi vulnérable qu’en 2010, sinon encore plus vulnérable », estime ce dernier.

Sans parvenir à relever ce défi de reconstruction, Haïti qui est aussi frappé régulièrement par des ouragans, a en 10 ans plongé dans une crise sociopolitique aigüe.

Le tremblement de terre a frappé plus d’un mois après la mort du président Jovenel Moïse qui a plongé le pays dans le chaos politique, et les groupes d’aide humanitaire ont déclaré que le tremblement de terre aggraverait les souffrances.

« Nous craignons que ce tremblement de terre ne soit qu’une crise de plus à laquelle le pays est déjà confronté, y compris l’aggravation de l’impasse politique après l’assassinat du président, la COVID-19 et l’insécurité alimentaire », a déclaré Jean-Wickens Merone, porte-parole de Vision Mondiale Haïti.

Le prêtre catholique Fredy Elie a déclaré à l’Associated Press que l’accès à la région était entravé par des gangs criminels et demandait de l’aide.

« Il est temps d’ouvrir la voie à ceux qui veulent aider. Ils ont besoin de l’aide de nous tous », a-t-il dit.

Réactions au Québec

« L’horreur frappe »

La réaction de la cheffe libérale Dominique Anglade, qui a perdu ses deux parents dans le séisme dévastateur de 2010 en Haïti, a été presque immédiate.

« L’horreur frappe. Je suis de tout cœur avec les Haïtiens dans le sud du pays », a affirmé la leader du Parti libéral du Québec (PLQ) dans un gazouillis sur le réseau social Twitter samedi matin.

Un peu plus tard, à son arrivée au Congrès-Jeunes de la Commission-Jeunesse du PLQ, à Trois-Rivières, la cheffe de l’opposition à l’Assemblée nationale a de nouveau fait part de ses préoccupations pour les Haïtiens lors d’une mêlée de presse.

« Mes pensées sont avec tous les gens là-bas qui vivent des moments extrêmement difficiles et avec toute la communauté haïtienne qui est au Québec », a rappelé Mme Anglade.

Justin Trudeau a tendu la main au peuple haïtien en début d’après-midi samedi. « Nous sommes prêts à apporter notre aide de toutes façons possibles. »

François Legault a pour sa part présenté ses « condoléances aux proches des victimes » sur Twitter. « Mes pensées vont au peuple haïtien qui doit encore subir une telle tragédie », a déclaré le premier ministre dans un tweet.

La ministre québécoise des Relations internationales, Nadine Girault, dont les parents sont originaires d’Haïti, a également réagi sur Twitter en disant être « de tout cœur avec Haïti et la communauté haïtienne du Québec ».

Au cours de l’après-midi, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a lui aussi partagé sa peine sur les réseaux sociaux. « Le destin n’en finit plus de s’acharner sur nos sœurs et frères d’Haïti. Puissent nos pensées et notre solidarité soutenir le courage de ce grand peuple éprouvé », a-t-il écrit.

L’ancienne gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, elle-même originaire de Port-au-Prince, a fait état de ses vives émotions.

« Haïti battue par l’insécurité extrême : banditisme, kidnappings, assassinats, attentats, désastre politique, pénuries alimentaires, misère absolue et de nouveau un séisme ! Chagrin ! », a-t-elle lancé sur Twitter.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été l’une des premières à exprimer son soutien au peuple haïtien sur son compte Twitter.

« Durs souvenirs de 2010. De tout cœur avec la population sur le terrain et les Montréalais.e.s d’origine haïtienne. Mon équipe et moi allons suivre la situation de près », a-t-elle écrit.

La mairesse a par la suite précisé que Montréal viendra en aide financièrement au pays avec la Croix-Rouge.

Avis aux voyageurs

Le gouvernement canadien a publié un avis aux voyageurs canadiens samedi matin.

« On signale des dommages aux infrastructures. Une alerte au tsunami est en vigueur pour certaines côtes du pays. Des répliques pourraient survenir et les services essentiels pourraient être perturbés », précise le communiqué.

« Si vous êtes dans une région touchée, suivez les instructions des autorités locales et consultez régulièrement les médias locaux pour vous tenir au courant de la situation. »

Avec Florence Morin-Martel, La Presse, La Presse Canadienne et Associated Press