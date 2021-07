(La Havane) Le président cubain Miguel Diaz-Canel a accusé lundi le gouvernement américain de mener « une politique d’asphyxie économique pour provoquer des troubles sociaux » sur l’île, au lendemain de manifestations historiques, tandis que Joe Biden l’a appelé à « entendre son peuple ».

Katell ABIVEN Agence France-Presse

Dans une allocution retransmise à la télévision et à la radio, le dirigeant communiste, entouré de plusieurs de ses ministres, a assuré que son gouvernement essaie d’« affronter et de vaincre » les difficultés face aux sanctions américaines, renforcées depuis le mandat du président américain Donald Trump (2017-2021).

« Que cherchent-ils ? Provoquer des troubles sociaux, provoquer des incompréhensions » chez les Cubains, mais aussi « le fameux changement de régime », a dénoncé le président cubain.

Ceux derrière ces manifestations « ont obtenu la réponse qu’ils méritaient et ils vont continuer à l’avoir, comme au Venezuela », grand allié de Cuba, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a appelé « le régime cubain à entendre son peuple et à répondre à ses besoins ». « Nous nous tenons aux côtés du peuple cubain et de son appel vibrant à la liberté », a-t-il ajouté.

L’internet mobile arrivé fin 2018 à Cuba, qui a permis dimanche la diffusion en direct d’une quarantaine de manifestations anti-gouvernement à travers l’île, restait coupé lundi matin.

Les rues de La Havane restaient sillonnées par la police et l’armée, ont constaté des journalistes de l’AFP, mais le calme est revenu après les échauffourées de la veille qui ont conduit à plusieurs dizaines d’arrestations.

Mexico offre son aide

Excédés par la crise économique qui a aggravé les pénuries d’aliments et de médicaments et poussé le gouvernement à couper l’électricité plusieurs heures par jour, des milliers de Cubains étaient sortis spontanément dimanche dans les rues de dizaines de villes et villages du pays, aux cris de « Nous avons faim », « Liberté » et « À bas la dictature ».

Une mobilisation inédite à Cuba, où les seuls rassemblements autorisés sont généralement ceux du Parti communiste (PCC, unique).

S’il a reconnu « l’insatisfaction » que peuvent ressentir certains Cubains, Miguel Diaz-Canel a aussi donné aux révolutionnaires « l’ordre de combattre » ces rassemblements dans la rue.

Grand soutien des autorités cubaines depuis l’époque soviétique, la Russie a mis en garde lundi contre toute « ingérence étrangère » dans cette crise.

« Nous considérons comme inacceptable toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures d’un État souverain et toute autre action destructrice qui favoriserait la déstabilisation de la situation sur l’île », a indiqué dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous sommes convaincus que les autorités cubaines prennent toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre public dans l’intérêt des citoyens du pays », a ajouté Moscou, disant « suivre de près l’évolution de la situation à Cuba et aux alentours ».

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a lui rejeté toute approche « interventionniste » de la situation à Cuba et offert d’envoyer de l’aide humanitaire.

Le Mexique peut « aider en fournissant des médicaments, des vaccins, tout ce qui est nécessaire, ainsi que de la nourriture, car la santé et la nourriture sont des droits de l’homme fondamentaux » qui ne nécessitent pas « une gestion politique interventionniste », a déclaré le dirigeant de gauche.

« Blocus génocidaire »

Dimanche soir, le gouvernement américain avait prévenu qu’il « condamnerait fermement tout acte de violence ou qui viserait à prendre pour cible les manifestants pacifiques qui exercent leurs droits universels », selon un tweet du conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan.

« Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche n’a pas l’autorité politique ni morale pour parler de Cuba », a réagi lundi le chef de la diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez, sur Twitter.

« Son gouvernement a consacré des centaines de millions de dollars pour la subversion dans notre pays et il impose un blocus génocidaire, principal responsable des carences économiques », a-t-il ajouté.

Les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, après une brève réconciliation entre 2014 et 2016, sont au plus bas depuis le mandat de Donald Trump qui a renforcé l’embargo en vigueur depuis 1962, dénonçant des violations des droits de la personne et le soutien de La Havane au gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela.

Ces sanctions, ainsi que l’absence de touristes due à la pandémie, ont plongé Cuba dans une profonde crise économique et généré un fort malaise social, suivi de près à Washington et sur le continent américain.

Les manifestations sont par ailleurs survenues dans un contexte de forte hausse des cas de coronavirus sur l’île, avec chaque jour de nouveaux records de contaminations. Au total, Cuba a recensé officiellement 238 491 cas dont 1537 décès, pour 11,2 millions d’habitants.

Une situation qui a poussé de nombreux Cubains à utiliser le mot-clé #SOSCuba sur les réseaux sociaux, pour demander qu’une aide humanitaire extérieure soit autorisée par le gouvernement.

Cinq choses à savoir sur Cuba

Cuba, plus grande île des Antilles, en proie à des manifestations historiques contre la « dictature », est l’un des derniers pays communistes au monde, soumis à un embargo américain hérité de la Guerre froide.

La plus grande île des Antilles

Découverte par Christophe Colomb en 1492, Cuba, ancienne colonie espagnole devenue indépendante en 1902, est la plus grande île des Antilles avec une superficie de 110 860 km2 pour 11,2 millions d’habitants.

L’esclavage, aboli en 1886, a substitué une main-d’œuvre noire à une population amérindienne rapidement décimée.

60 ans de régime castriste

Le 1er janvier 1959, Fulgencio Batista — au pouvoir depuis 1952 après un coup d’État — est renversé par les Barbudos (les barbus) de Fidel Castro. Le lider maximo (chef suprême) établit une République socialiste deux ans plus tard.

Washington rompt les relations diplomatiques avec La Havane en 1961 et soutient une tentative ratée de débarquement de forces anticastristes dans la baie des Cochons.

L’année suivante, la découverte de missiles soviétiques à Cuba, située à 180 km au sud des États-Unis, déclenche la plus grave crise de la Guerre froide. La même année, les États-Unis imposent à l’île un strict embargo économique et financier, toujours en vigueur.

Le 31 juillet 2006, Fidel Castro, malade, demande à son frère Raul de le remplacer aux commandes de l’État. En février 2008, Raul Castro devient officiellement président, puis assume en avril 2011 la direction du tout-puissant PCC, le parti unique fondé en 1965. Fidel décède en novembre 2016.

Une nouvelle génération arrive à la tête de Cuba avec Miguel Diaz-Canel, président en 2018 puis Premier secrétaire du PCC en avril 2021, après le départ en retraite de Raul Castro.

Dimanche, excédés par la crise économique et sanitaire liée à la COVID-19 qui a aggravé les pénuries, des milliers de Cubains ont manifesté dans des dizaines de villes et villages, une mobilisation inédite à Cuba.

Embargo, système D et havanes

L’embargo américain a conduit ses habitants à devenir des as du « système D » pour réparer, recycler…

Privée des subsides soviétiques depuis la désintégration de l’URSS en 1990, l’île était devenue très dépendante du Venezuela, fournisseur de pétrole à des conditions avantageuses, mais ce pays allié s’est trouvé à son tour confronté à une très grave crise. La Chine l’a détrôné en 2017 en tant que premier partenaire commercial de Cuba.

L’économie cubaine a chuté de 11 % en 2020, un plus bas en presque 30 ans en raison de l’absence de touristes liée à la crise de la COVID-19 et du renforcement de l’embargo américain sous le mandat du président Donald Trump (2017-2021), après un bref dégel sous son prédécesseur Barak Obama marqué par le rétablissement des relations diplomatiques.

Le tabac, avec ses célèbres havanes, le nickel, le sucre, les produits de la mer, les médicaments et les services médicaux — notamment avec l’envoi de médecins cubains à l’étranger — sont les principaux produits d’exportation cubains.

Les remesas, argent envoyé par les proches depuis l’étranger, sont la deuxième source de devises à Cuba, après l’exportation de services médicaux.

Ouverture économique

Raul Castro a initié des réformes pour moderniser un modèle économique obsolète calqué sur le système soviétique, autorisant le petit entrepreneuriat privé et ouvrant davantage le pays à l’investissement étranger, tout en préservant les « acquis du socialisme » dans une économie encore largement contrôlée par l’État.

L’arrivée fin 2018 de l’internet mobile (3G) a permis l’expression d’une grogne sociale inédite à Cuba.

Ces derniers mois, le gouvernement a accéléré la modernisation de l’économie.

En début d’année, Cuba a fusionné ses deux monnaies locales avec l’objectif de rendre son économie plus efficace et lisible pour les investisseurs étrangers.

Le gouvernement a aussi décidé d’ouvrir la majorité des activités économiques au secteur privé (hormis des domaines clés comme la presse, la santé, l’enseignement).

Vaccins maison

Cuba, qui a commencé à concevoir ses propres vaccins dans les années 1980, développe cinq candidats-vaccins contre la COVID-19.

Le pays vient d’autoriser l’usage en urgence du plus avancé d’entre eux, Abdala, le premier conçu en Amérique latine.