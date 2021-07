Des « auteurs possibles » de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse « ont trouvé refuge dans deux bâtiments » à Port-au-Prince « et sont encerclés par la police », a déclaré jeudi l’émissaire de l’ONU Helen La Lime, au moment où plusieurs se demandent de quoi demain sera fait dans l’île.

Nicolas Bérubé La Presse

« Quatre membres du groupe ayant pénétré dans la résidence présidentielle ont été tués par la police, tandis que six autres sont maintenant détenus par la police », a précisé Mme La Lime depuis la capitale haïtienne lors d’un point de presse.

Parmi les mercenaires tués figure un citoyen américain, a affirmé jeudi à l’AFP Mathias Pierre, ministre chargé des questions électorales. Le commando était composé de tueurs à gages « professionnels » s’étant fait passer pour des responsables de l’agence américaine antidrogue, a dit savoir l’ambassade d’Haïti aux États-Unis.

L’une des personnes arrêtées est un Haïtien-Américain du nom de James Solages, a dit savoir le New York Times, citant des sources gouvernementales. Sur son site internet, Soulages se décrit comme un « agent diplomatique certifié » et mentionne avoir déjà travaillé comme garde du corps à l’ambassade du Canada en Haïti.

Après l’attentat survenu tôt mercredi matin, l’aéroport de Port-au-Prince a été fermé, tout comme la frontière avec la République dominicaine. Plusieurs commerces et entreprises étaient aussi fermés.

Le calme relatif vécu à Haïti depuis l’assassinat du président est « un peu artificiel », note Samuel Pierre, professeur titulaire à l’École polytechnique de Montréal et président-cofondateur du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN Monde).

« Le pays n’était pas calme avant l’assassinat de Jovenel Moïse, dit-il. À Port-au-Prince et dans certaines villes de province, il y a des gangs qui sont parfois plus armés que la police. Ça devient une question de rapport de force. Quand le premier personnage du pays se fait tuer chez lui, personne n’est en sécurité. »

Chalmers Larose, chargé de cours au département de Science politique de l’UQAM, note qu’un mercenaire n’arrive pas dans un pays pour tuer un président pour son propre plaisir.

« Il n’y a pas de trophée à gagner. Maintenant, qui a payé, et pour quelles raisons ? Savoir cela va prendre du temps, et on pourrait ne jamais savoir. »

Selon lui, l’attention devrait davantage être mise sur la question de la transition du pouvoir. « Il y a un pays à sauver, c’est le plus important », dit-il.

L’un des derniers gestes politiques de Jovenel Moïse, mort à 53 ans, avait été de nommer lundi un nouveau premier ministre, Ariel Henry. Celui-ci n’avait pas encore pris ses fonctions.

Mais, quelques heures après l’assassinat de Jovenel Moïse, c’est le premier ministre par intérim, Claude Joseph, qui a décrété l’état de siège, octroyant des pouvoirs renforcés à l’exécutif. Ce dernier est censé durer 15 jours.

Déjà, une lutte de pouvoir s’annonce.

Pourtant, après le décès du président, le parlement haïtien aurait dû offrir une solution de rechange le temps de tenir des élections, note Samuel Pierre.

« Or, il n’y a pas de parlement », dit-il.

Dans une version antérieure de la constitution, la Cour de cassation aurait aussi pu fournir une solution, mais son président, Me René Sylvestre, vient de succomber à la COVID-19.

« C’est la chute de tout l’édifice de l’État », note Samuel Pierre.

L’attention de Joe Biden

Le choc ressenti tant en Haïti qu’à l’international après l’assassinat de Jovenel Moïse pourrait faire en sorte que la « question haïtienne » soit désormais à l’ordre du jour de plusieurs gouvernements, notamment celui des États-Unis, où réside environ la moitié des quelque 2 millions de membres de la diaspora haïtienne dans le monde.

« Cela attirera toute l’attention des États-Unis et c’est déjà beaucoup, a dit Amy Wilentz, auteure de plusieurs livres sur Haïti, à l’Associated Press. Jusqu’à présent, peu importe qui s’adressait aux Américains au sujet de la gouvernance haïtienne et de ses problèmes sous Moïse, Washington n’avait aucun intérêt à s’ingérer d’une quelconque manière sauf pour soutenir Moïse. »

Mercredi soir, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec le premier ministre par intérim Claude Joseph pour lui présenter ses condoléances.

« Les États-Unis sont toujours d’avis que les élections de cette année devraient avoir lieu », a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price.

Des élections législatives et présidentielles en Haïti sont prévues pour le 26 septembre 2021, avec un second tour le 21 novembre, mais on ignore si le scrutin aura lieu.

Pour Chalmers Larose, il serait surprenant que des élections aient lieu d’ici la fin de cette année.

« Il faut déblayer le terrain politique. Il faut régler la question du pouvoir intérimaire, ensuite il faut un nouveau conseil électoral, choisir les membres, leur donner du temps pour faire l’état des lieux et déployer la machine électorale… Si on tient des élections rapidement, elles seront contestées, on aura un gouvernement comme on a toujours eu, ce qui ne serait pas de bon augure pour la suite des choses. »

Les derniers évènements en Haïti sont les symptômes d’un État qui n’est plus capable de gouverner, dit quant à lui Samuel Pierre, qui note que le dernier assassinat d’un président haïtien en exercice remonte à 1915.

« On savait déjà qu’Haïti était un État défaillant. Ce à quoi on assiste, c’est la désintégration totale de l’État. Que ce soit la police, le système judiciaire, le parlement, toutes ces institutions-là se sont désintégrées. »

Avec la collaboration de l’Associated Press et de l’Agence France-Presse