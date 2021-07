« On assiste à la désintégration totale de l’État haïtien »

Alors qu’un calme « artificiel » englobe Haïti au lendemain de l’assassinat du président Jovenel Moïse, plusieurs se demandent de quoi demain sera fait dans l’île.

Nicolas Bérubé La Presse

« Aujourd’hui, c’est l’inquiétude, explique Samuel Pierre, professeur titulaire à l’École polytechnique de Montréal et président-cofondateur du Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN Monde).

« On explique mal le calme actuel, car le pays n’était pas calme avant l’assassinat de Jovenel Moïse, dit-il. À Port-au-Prince et dans certaines villes de province, il y a des gangs qui sont parfois plus armés que la police. Ça devient une question de rapport de force. Quand le premier personnage du pays se fait tuer chez lui, personne n’est en sécurité. »

Après le décès du président, le parlement haïtien aurait dû offrir une solution de rechange le temps de tenir des élections. « Or, il n’y a pas de parlement », note M. Pierre.

Dans une version antérieure de la constitution, la Cour de cassation aurait aussi pu fournir une solution, mais son président, Me René Sylvestre, vient de décéder de la COVID-19.

« C’est la chute de tout l’édifice de l’État », note Samuel Pierre.

Des élections législatives et présidentielle en Haïti sont prévues pour le 26 septembre 2021, avec un second tour le 21 novembre, mais on ignore si le scrutin aura lieu.

L’attention de Joe Biden

Le choc ressenti tant en Haïti qu’à l’international après l’assassinat de Jovenel Moïse pourrait faire en sorte que la « question haïtienne » soit désormais à l’ordre du jour de plusieurs gouvernements, notamment de celui du président américain Joe Biden, dont le pays accueille environ la moitié des quelque deux millions de membres de la diaspora haïtienne dans le monde.

« Cela attirera toute l’attention des États-Unis et c’est déjà beaucoup, a dit Amy Wilentz, auteure de plusieurs livres sur Haïti, à l’Associated Press. Jusqu’à présent, peu importe qui s’adressait aux Américains au sujet de la gouvernance haïtienne et de ses problèmes sous Moïse, Washington n’avait aucun intérêt à s’ingérer d’une quelconque manière sauf pour soutenir Moïse. »

Mercredi soir, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entrenu avec le premier ministre par intérim Claude Joseph, un protégé de Jovenel Moïse, pour lui présenter ses condoléances.

« Les États-Unis sont toujours d’avis que les élections de cette année devraient avoir lieu », a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price.

L’administration Biden n’a donné aucune indication sur ses prochaines mesures politiques à la suite du meurtre du président haïtien, si ce n’est de dire qu’elle soutiendra une enquête pour déterminer qui était derrière l’assassinat.

Les derniers évènements en Haïti sont les symptômes d’un État qui n’est plus capable de gouverner, dit quant à lui Samuel Pierre, qui note que le dernier assassinat d’un président haïtien en exercice remonte à 1915.

« On savait déjà qu’Haïti était un État défaillant. Ce à quoi on assiste, c’est la désintégration totale de l’État. Que ce soit la police, le système judiciaire, le parlement, toutes ces institutions-là se sont désintégrées. »

-Avec la collaboration de l’Associated Press.