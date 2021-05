Caraïbes

Saint-Vincent

Longue crise en perspective, prévient l’ONU

(Nations unies) La crise humanitaire et économique due à l’éruption vendredi du volcan La Soufrière sur l’île de Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans les Caraïbes va durer des mois et pourrait s’étendre à d’autres îles, a alerté mercredi l’ONU en réclamant une augmentation de l’aide internationale à ce petit pays, membre non permanent actuellement du Conseil de sécurité.