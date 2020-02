Haïti commémore le séisme de 2010 dans l’amertume

(Port-au-Prince) Haïti rendait hommage dimanche aux plus de 200 000 victimes du séisme qui, le 12 janvier 2010, a ravagé la capitale et ses environs, où domine l’amertume face à l’échec de la reconstruction et à l’instabilité politique.