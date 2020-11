Corruption: la Cour des comptes étrille le pouvoir haïtien

(Port-au-Prince) La Cour supérieure des comptes d’Haïti déplore, dans un nouveau rapport publié lundi, la gestion frauduleuse et souvent illégale, par les divers ministères et administrations, de centaines de millions de dollars d’aide offerts par le Venezuela entre 2008 et 2016.