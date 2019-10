(Port-au-Prince) Un homme a été lynché dimanche à Port-au-Prince en marge de manifestations de policiers réclamant de meilleurs salaires et d’opposants politiques exigeant la démission du président Jovenel Moïse, lors desquelles des commerces et des pneus ont été incendiés.

Agence France-Presse

L’homme a été frappé à mort puis son corps incendié par certains manifestants qui l’accusaient d’avoir tiré sur la foule, selon des images de la télévision locale.

Sur le passage de la manifestation des opposants politique, des commerces ont été incendiés et des pneus en flammes ont été placés devant l’entrée de l’ambassade canadienne, sans causer de dégâts majeurs. La représentation canadienne, qui se trouvait sur le parcours, est accusée, comme d’autres représentations occidentales à Haïti, de soutenir le président Moïse.

Avant ces troubles, plusieurs centaines de policiers et d’Haïtiens solidaires de leurs revendications ont manifesté pour de meilleurs salaires pour les forces de l’ordre, et ont porté leurs revendications au siège de la direction générale de la police nationale d’Haïti (PNH), toujours selon l’AFP.

« Nos salaires sont misérables. On n’a pas d’assurance : on a une carte d’assuré, mais à chaque hôpital où l’on va, on doit payer » a témoigné, sous couvert d’anonymat, un policier.

Depuis deux mois, des manifestations sont régulièrement organisées dans la capitale haïtienne pour exiger le départ du président.

« Nous ne laissons pas la bataille tout autant qu’il (le président) ne laisse pas le pays », affirmait dimanche Evens Paul, partisan d’un groupe de l’opposition. « La situation socio-économique est désastreuse et on a un soi-disant représentant, mais le peuple ne fait que végéter dans la misère », a encore déploré le manifestant.