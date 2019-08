(Fajardo, Porto Rico) L’État américain de Floride a déclaré mercredi l’état d’urgence à l’approche de l’ouragan Dorian, a annoncé son gouverneur, Ron DeSantis.

Agence France-Presse

« Je déclare aujourd’hui l’état d’urgence afin de m’assurer que la Floride soit complètement préparée pour l’ouragan Dorian », a-t-il indiqué dans un communiqué, invitant les habitants de la côte est à « surveiller de près cet ouragan » et à « avoir des réserves de nourriture, d’eau et de médicaments pour sept jours ».

PHOTO JOE BURBANK, ARCHIVES AP Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis.

La déclaration d’état d’urgence permet de mieux mobiliser les services publics de l’État et à demander si besoin l’aide fédérale. L’ouragan devrait se renforcer avant de toucher le littoral de la Géorgie ou de la Floride d’ici la fin du week-end.

Préparatifs à Porto Rico

Près de deux ans après le passage dévastateur de Maria, dont elle n’est pas encore entièrement remise, l’île de Porto Rico se préparait mercredi à l’arrivée de l'ouragan Dorian.

Classé jusqu’ici en tempête tropicale par le Centre national des ouragans (NHC) américain, Dorian, avec des vents atteignant 120 km/h au niveau des Iles vierges américaines, est désormais un ouragan de catégorie 1, sur les cinq que compte l’échelle de Saffir-Simpson.

Il est amené à se renforcer dans les prochains jours au-dessus de l’Atlantique, a précisé le NHC dans son dernier bulletin de 18 h GMT (14 h heure du Québec).

PHOTO RICARDO ARDUENGO, REUTERS

Dorian a déjà fait une première victime indirecte à Porto Rico. Un homme de 80 ans est mort en tombant d’une échelle, sur laquelle il était monté pour réparer son toit, a annoncé la police locale alors que les premières rafales balayaient l’est de l’île, sous un ciel sombre.

« Je me suis couché plus ou moins tranquille. Mais ma sœur m’a réveillé à 7 h du matin pour me dire que (l’ouragan) allait encore passer par la maison », a confié à l’AFP mercredi Miguel Menendez, un habitant de Fajardo, l’une des villes les plus lourdement touchées par Maria en septembre 2017.

Les riverains faisaient leurs provisions en eau et en produits de première nécessité dans les supermarchés, mais le retraité de 63 ans, qui a patienté plus d’une demi-heure pour faire le plein de sa voiture, n’a pas senti d’hystérie.

PHOTO RAMON ESPINOSA, AP

L’arrivée imminente de Dorian a réveillé chez Carmen Donos, une autre habitante de Fajardo, le souvenir douloureux de Maria. « J’avais perdu tout ce qui se trouvait dans la maison. J’ai peur que cela puisse arriver à nouveau », s’inquiète-t-elle.

Le président américain Donald Trump a approuvé mardi soir la déclaration d’état d’urgence de Porto Rico, permettant de débloquer des fonds fédéraux pour les secours, coordonnés par l’Agence fédérale américaine des situations d’urgence Fema.

« Nous suivons de près la tempête tropicale Dorian alors qu’elle se dirige, comme d’habitude, vers Porto Rico », a-t-il tweeté mercredi matin.

« Incompétents » ou « corrompus »

« La FEMA et tous les autres sont prêts, et vont faire du très bon travail. Lorsque c’est le cas, faites-leur savoir et remerciez-les chaleureusement-pas comme la dernière fois », a ajouté le milliardaire républicain en s’en prenant notamment à « l’incompétente » maire de San Juan, capitale de l’île.

Cette dernière, Carmen Yulin Cruz, critique régulière du président, lui a demandé sur la chaîne CNN de « rester à l’écart » de Porto Rico.

Elle reproche à Donald Trump d’avoir menti « une fois de plus » en affirmant dans un tweet mardi que les États-Unis avaient validé l’année dernière une enveloppe « record » de 92 milliards de dollars pour aider l’île à se relever des dégâts causés par l’ouragan Maria.

Selon le site internet de la FEMA, le Congrès américain a en réalité alloué 42,5 milliards de dollars d’aide au territoire, qui n’en a pour l’instant perçu que 14.

« Porto Rico est l’un des lieux les plus corrompus au monde. Leur système politique est en ruines et leurs dirigeants sont soit incompétents, soit corrompus », s’est énervé mercredi Donald Trump sur Twitter.

« Je suis la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Porto Rico! », a ajouté celui qui avait été largement critiqué pour la réponse apportée dans le sillage de Maria en 2017, dont l’île peine à se relever.

Selon les autorités locales, environ 30 000 maisons y sont encore recouvertes de bâches utilisées pour remplacer les toitures détruites par l’ouragan qui était de catégorie 4 quand il frappé les côtes de Porto Rico.

Une étude, validée par les autorités portoricaines, estime à 3000 le nombre de personnes tuées par l’ouragan Maria et ses répercussions.

Le territoire, rattaché aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, traverse actuellement une crise politique. Son ancien gouverneur, Ricardo Rossello, a été poussé à la démission le mois dernier, en partie en raison de vives critiques liées à sa gestion de la crise.