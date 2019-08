Haïti: «une expérience très profitable» pour les policiers canadiens

« Tu apprends à te débrouiller, à faire plus avec moins. »

L'inspecteur Laval Villeneuve, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), affirme lui aussi avoir appris beaucoup lorsqu'il a été envoyé pour aider la police haïtienne dans sa planification stratégique, entre juillet 2017 et janvier 2019.

Voir des gens se dévouer à leur travail dans des conditions difficiles lui a donné matière à réflexion pendant son séjour. « Ce sont des passionnés. Ils ne font pas de gros salaires. Mais ils arrivent le matin et leur uniforme est impeccable, repassé. Ils se tiennent droit. Ils sont impressionnants. Ils sont tellement fiers de leur institution ! »

« C'est une expérience humaine et professionnelle très profitable, sans aucun doute. On a des choses à apporter, mais aussi à recevoir. Savoir comment les gens vivent, où ils sont rendus dans l'évolution de leur organisation, c'est enrichissant et ça permet d'importer ici des perspectives différentes », explique-t-il.

Dans un pays qui compte sur l'aide internationale pour financer les services, il a pris conscience de l'importance de fixer des objectifs réalistes dans les plans de développement. « Ils ont mis des objectifs très ambitieux. Ça peut être un couteau à deux tranchants : ça te pousse à faire beaucoup d'efforts, mais ça peut être démobilisant si c'est vu comme inatteignable », retient-il.

Renouer avec ses racines

Pour l'inspecteur Will Thomas, policier de la Gendarmerie royale du Canada spécialiste du crime organisé, le fait d'être déployé sur le sol de la perle des Antilles était une occasion d'acquérir de l'expérience, mais aussi d'en apprendre plus sur ses racines.

« Je suis né en Haïti et j'ai été là jusqu'à l'âge de 6 ans avant de venir au Canada, à Montréal d'abord. J'ai toujours voulu aller faire une mission là depuis 1995. Je pensais reconnaître des endroits, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas assez vieux quand je suis parti. Et le pays a pas mal changé aussi », dit-il.

Entre 2016 et 2018, il a été chef du contingent canadien et chef de la section des opérations pour l'ONU. Il a constaté que les policiers canadiens avaient souvent la chance, pendant leur mission, de prendre en charge des évènements bien plus gros qu'à la maison.