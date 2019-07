Moscou réaffirme son soutien à Cuba, face à l'hostilité de Washington

«Nous allons continuer à soutenir Cuba dans tous les domaines, non seulement sur le plan moral et politique, non seulement à travers le développement de la coopération technique et militaire mais aussi en encourageant le commerce, les projets économiques qui permettront à l'économie de ce pays d'être plus forte face aux attaques extérieures», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue Bruno Rodriguez.

«Je suis sûr que nous allons y arriver», a-t-il ajouté.

M. Lavrov a rejeté les mesures des États-Unis contre l'île socialiste, qui a renforcé son embargo, en vigueur depuis 1962, en appliquant notamment le titre 3 de la loi Helms-Burton, qui permet de poursuivre devant des tribunaux américains des entreprises étrangères gérant des biens nationalisés par Cuba lors de la révolution de Fidel Castro en 1959.