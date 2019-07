Les cerveaux des diplomates américains à Cuba «ont subi quelque chose»

L'étude publiée par le Journal de l'Académie américaine de médecine (JAMA) et menée par des professeurs et médecins de l'université de Pennsylvanie ne permet pas de dégager une cause aux symptômes observés chez les diplomates entre fin 2016 et mai 2018.

Mais elle confirme que «leurs cerveaux ont subi quelque chose qui a causé ces changements», dit Ragini Verma, professeure de radiologie à l'université de Pennsylvanie, et spécialiste de l'imagerie médicale.

«Ce n'est pas imaginaire», avance-t-elle. «Cela s'est bien produit dans leur cerveau. Tout ce que je peux dire c'est que la vérité reste à trouver».

«Ce qu'il s'est passé n'est pas dû à un antécédent médical», ajoute la spécialiste.

Entre fin 2016 et mai 2018, des diplomates en poste à La Havane, ainsi que des membres de leurs familles, ont souffert de maux divers incluant des problèmes d'équilibre et de vertige, de coordination, de mouvement des yeux, ainsi que de l'anxiété, de l'irritabilité et ce que des victimes ont appelé un «brouillard cognitif».

Les États-Unis ont rappelé la majorité de leur personnel diplomatique de La Havane en septembre 2017.

Certains sont aujourd'hui rétablis, mais d'autres restent en rééducation, selon Ragini Verma.

Washington n'a jamais établi publiquement la nature du phénomène, ni confirmé qu'il pourrait s'agir d'énigmatiques «attaques acoustiques» ou micro-ondes, comme la presse américaine s'en est fait l'écho, sans toutefois apporter aucune preuve. Cuba rejette toute responsabilité.